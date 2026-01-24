Без світла залишилися сотні тисяч споживачів у регіоні

Унаслідок масованої російської атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури Чернігів опинився майже повністю без електропостачання. Пошкоджено ключове обладнання. Про це у суботу, 24 січня, повідомила Чернігівська міська рада.

Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об’єкту в Ніжинському районі, через що без світла залишилися сотні тисяч споживачів у регіоні. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, однак через складну безпекову ситуацію терміни відновлення електропостачання можуть збільшитися.

У міській раді повідомили, що через майже повне знеструмлення Чернігова об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

«Це технологічний процес, який потребує певного часу. Наразі перемикання триває, ситуація перебуває під контролем відповідних спеціалістів підприємств», – додали у дописі.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 24 січня, російські війська також здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Щонайменше одна людина загинула та ще четверо постраждали.