Щоб уникнути перегріву проводки, відключень або навіть ризику загоряння, важливо правильно оцінювати навантаження на розетки та подовжувачі й не вмикати в них занадто багато техніки одночасно. Slash Gear розповідає, скільки приладів можна вмикати в розетку та подовжувач.

Зазвичай розетки мають лише від двох до (у деяких випадках) чотирьох точок для підключення пристроїв. Однак за допомогою аксесуарів, таких як подовжувачі, їхні можливості можна розширити, одночасно збільшуючи ризик перевантаження.

Незалежно від того, чи додано додаткове обладнання, дуже важливо знати межі навантаження, яке може витримати розетка. Межа безпеки залежить від того, яке навантаження може реально витримати електрична система вашого будинку. Деякі вважають, що 1500 Вт є безпечною межею для однієї розетки на 15 А, а інші вважають, що максимальне навантаження для однієї розетки становить близько 1800 Вт. Розетки з більшою силою струму можуть витримати більше навантаження.

Тому перед підключенням до розетки варто перевірити потужність кожного пристрою, який ви плануєте підʼєднати. Наприклад, підключення декількох зарядних пристроїв, які споживають 45 і 140 Вт кожен, не повинно викликати проблем. І навпаки, використання декількох фенів або обігрівачів, які споживають 1500 Вт або більше, є більш ризикованим. Звичайно, знання того, скільки ват ви збираєтеся одночасно використовувати від електричної системи вашого будинку, є лише початком. Є й інші фактори, які слід враховувати, щоб забезпечити безпеку собі та своєму будинку.

Невеликі прилади, такі як лампи та зарядні пристрої для телефонів, можна підключати до подовжувачів, а великі, такі як плити та холодильники – ні. Вони споживають занадто багато енергії і можуть стати джерелом пожежі. Їх слід підключати тільки безпосередньо до настінних розеток, по одному великому приладу на розетку.

Подовжувачі теж слід використовувати відповідально після підключення до розетки. Це означає, що не можна підключати кілька подовжувачів разом, не можна використовувати подовжувачі для живлення таких приладів, як обігрівачі, і не можна намагатися живити кілька приладів одним подовжувачем. Ці помилки створюють умови для небезпечного нагрівання електропроводки та подальшого виникнення пожежі.