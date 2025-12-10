Цей спосіб має свої мінуси, і варто знати, до чого може призвести така звичка

Часто зручно просто залишити зарядку у розетці – телефона немає, а дріт на місці. Проте цей спосіб має свої мінуси. І варто знати, до чого може призвести така звичка. УНІАН розповідає, чи можна залишати зарядку від телефона в розетці.

Фахівці зазначають, що залишати в мережі зарядний пристрій – це грубе порушення. Тому зарядний пристрій потрібно обов’язково виймати з розетки.

Що буде, якщо залишити зарядку в розетці:

Енергоспоживання

Якщо зарядка підключена до мережі та не використовується, вона може споживати енергію. Це може вплинути на рахунок за електроенергію. І хоча споживання в режимі очікування досить незначне, якщо в будинку таких зарядок буде кілька, то споживання буде вище. Також варто пам’ятати, що різні зарядні пристрої можуть мати різну потужність.

Зменшення терміну служби

Якісний зарядний блок має термін експлуатації до 6 років. Але якщо зарядка буде постійно підключена до розетки, то буде постійно нагріватися, а отже, термін її служби буде поступово зменшуватися. Окрім того, конденсатори електролітів при такому використанні будуть зношуватися швидше, струм буде йти менше належного, що позначиться на самій якості зарядки пристрою.

Пожежна небезпека

Найбільша небезпека, через яку не можна залишати зарядку в розетці – коротке замикання, що може призвести до пожежі в помешканні. Варто знати, що коротке замикання може статися через несправність зарядного пристрою, яку вчасно не помітили.