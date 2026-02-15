Кароль Навроцький не може прогнозувати, чи вдасться реалізувати подібну ініціативу

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна повинна розглянути можливість створення власної ядерної зброї через зростання безпекових ризиків. Про це він сказав у неділю, 15 лютого, в інтерв’ю телеканалу Polsat News.

За словами президента, Польща перебуває на межі збройного конфлікту, з огляду на агресивну та імперську політику Росії щодо регіону. Він наголосив, що розвиток оборонного потенціалу має відбуватися з повагою до міжнародних норм, однак країна повинна діяти в напрямку посилення власної безпеки.

«Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії стосовно Польщі», – зазначив Навроцький.

Він додав, що не може прогнозувати, чи вдасться реалізувати подібну ініціативу, однак підтримує зміцнення обороноздатності держави, навіть на основі ядерного потенціалу.

Відповідаючи на запитання про можливу реакцію Москви на потенційний старт польської ядерної програми, президент зауважив, що Росія «може агресивно реагувати на що завгодно».

Нагадаємо, 13 лютого канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що у Європі тривають розмови про власні ядерні засоби стримування. Наразі ядерною зброєю в Європі володіють лише Франція та Велика Британія.