Макрон заявив, що Україні необхідна подальша допомога, щоб вона могла чинити опір, поки Київ не зможе домовитися про тривалий мир з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив «відкрити стратегічні дебати» щодо захисту європейських союзників за допомогою французьких ядерних сил стримування. Він зазначив, що рішення про ядерну зброю залишатиметься в руках президента Франції. Відповідну заяву Макрон зробив у середу ввечері, 5 березня.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що наступного тижня в Парижі відбудеться зустріч начальників штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Звертаючись до громадян, президент заявив, що безпека країни «стала більш хиткою» через загрозу з боку Росії та зміну позиції США щодо війни в Україні.

«Французи, ви справедливо стурбовані подіями, які відбуваються (...) війна в Україні, США, які мають намір накласти тарифи на Європу (...) Ми вступаємо в нову еру», – заявив президент Франції.

Макрон зазначив, що буде потрібно більше інвестицій в оборону. Він також наголосив, що вирішив «відкрити стратегічні дебати» щодо захисту європейських союзників за допомогою французьких ядерних сил стримування.

Макрон також наголосив, що якщо ядерна парасолька буде поширена на європейських союзників, рішення про застосування цієї зброї буде за Парижем. Він також зазначив, що загроза з боку Російської Федерації є реальною.

Окрім того, Макрон заявив, що Україні необхідна подальша допомога, щоб вона могла чинити опір, поки Київ не зможе домовитися про тривалий мир з Росією. Він оцінив, що шлях до миру не може пролягати через відмову від України. Говорячи про американо-російські переговори, Макрон заявив, що мир в Європі не повинен вирішуватися Вашингтоном і Москвою. Він також закликав не залишати Україну в біді. «Шлях до миру не може пролягати через відмову від України», – вважає Макрон.

Макрон згадав про ідею розгортання європейських сил в Україні, але уточнив, що це може відбутися лише після укладення миру і для того, щоб гарантувати його. Він повідомив, що наступного тижня в Парижі зберуться начальники штабів армій країн, які зацікавлені «взяти на себе відповідальність у цьому питанні».

Макрон заявив, що вважає рішення Білого дому запровадити тарифи на деякі європейські товари «незрозумілим», але «не залишиться без відповіді». «Ми продовжимо робити все можливе, щоб переконати, що це рішення зашкодить нам усім, і я сподіваюся, що ми переконаємо президента США», – сказав він.