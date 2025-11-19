Влада громади пообіцяла людям, що відправить в село автобус із тестами

Мешканці Ізи Хустського району протестують проти введення в селі протиепідемічних обмежень через спалах вірусного гепатиту А. Люди перекрили дорогу та підпалили металевий вагончик, де мав бути розміщений карантинний блокпост.

Акція протесту розпочалася в Ізі ввечері 18 листопада. Кілька десятків мешканців села перекрили дорогу, вимагаючи скасувати карантинні обмеження, введені обласною комісією ТЕБ та НС через спалах гепатиту А.

«Сьогодні в наше село приїхали чиновники і приліпили, що воно не проїзне. Батькам дітей, що ходять у школу та в садочки Хуста прийшли “смс”, що вони не мають права вчитися там, бо в нас гепатит А. Нашу школу закрили. У нас не СНІД і не сифіліс. Вони могли зібрати збори, попередити народ. Наша голова села не прийшла і не підтримала нас», – розповіла неназвана учасниця протесту у відео, оприлюдненому Владиславом Головком.

У поліції Закарпатської області розповіли, що в Ізі працювали кілька екіпажів правоохоронців. Через перекриття руху водіям рекомендували обирати альтернативні маршрути.

Учасники протесту в Ізі також підпалили металевий вагончик, де мав бути розміщений карантинний блокпост. За інформацією ДСНС, інцидент стався близько 21:00, вогонь знищив споруду та майно, що в ній зберігалося.

Люди підпалили металевий вагончик, де мав бути розміщений карантинний блокпост. Фото Марини Алдон

Вранці 19 листопада мешканці села знову вийшли на акцію. Як повідомила місцева журналістка Марина Алдон, люди знову перекрили дорогу на пішохідному переході.

«Протести в Ізі тривають. Компромісного рішення поки немає. Школа не працює», – написала Марина Алдон у фейсбуці.

Близько 13:00 з учасниками протесту зустрівся в.о.мера Хуста Василь Губаль і попросив людей призупинити акцію хоча б на два тижні.

За інформацією Марини Алдон, мешканцям села запропонували пройти тестування на наявність/відсутність гепатиту А. Аби люди не ходили в амбулаторію, до села приїде автобус із тестами.

«У підсумку людям пообіцяли зняти блокпости, але при цьому в селі залишається заборона на відвідування кафе і ресторанів, проведення весіль та інших публічних заходів. Відтак ізяни пообіцяли розблокувати дорогу, але просили першочергово виявити джерело виникнення інфекції», – йдеться в дописі журналістки.

Нагадаємо, 16 листопада у селі Іза зареєстрували 7 підтверджених випадків гепатиту А. Наступного дня на засіданні ТЕБ та НС у Закарпатській ОВА вирішили запровадити низку протиепідемічних обмежень в селі, серед яких – переведення закладів освіти на дистанційне навчання, заборона на проведення масових заходів, а також – на в’їзд у село туристичних автобусів та зупинок будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

Протиепідемічні обмеження мали почати діяти з 19 листопада.