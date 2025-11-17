Ізу називають столицею лозоплетіння Закарпаття

У селі Іза Хустського району зафіксували спалах вірусного гепатиту А. У Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб просять утриматися від будь-яких поїздок у село.

Як повідомила директорка центру Вікторія Тимчик, станом на 16 листопада в Ізі зареєстровано 7 підтверджених випадків гепатиту А.

«Реєстрація нових випадків триває. Це означає, що ситуація залишається нестабільною, а ризики інфікування – високими. Рекомендуємо утриматися від поїздок у село Іза, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції. Спалах розвивається», – написала у фейсбуці головна епідеміологиня Закарпаття.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили: якщо уникнути поїздки в Ізу неможливо, то не варто відвідувати заклади харчування, заходити до магазинів, а навпаки – уникати людних локацій.

У понеділок, 17 листопада на засіданні ТЕБ та НС у Закарпатській ОВА вирішили запровадити низку протиепідемічних обмежень в селі Іза на 60 діб з 19 листопада або до окремого рішення комісії:

призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;

заборонено проведення масових заходів у м. Хуст та с. Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);

заклади освіти с. Іза переведено на дистанційне навчання;

призупинено туристичні заходи на території с. Іза та околиць.

Також під забороною – в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

Зазначимо, це другий за останні пів року спалах гепатиту A в Ізі. У травні-червні 2025 року в цьому селі Хустської громади заборонили проводити весілля, святкування та інші масові заходи та закрили на карантин усі заклади освіти.

Ізу називають столицею лозоплетіння Закарпаття. Упродовж усього року уздовж дороги простягається імпровізований ринок плетених виробів, де можна купити не тільки сувеніри, а й цілі комплекти меблів, зроблених місцевими майстрами.