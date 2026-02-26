Катер кубинської берегової охорони відкрив вогонь у відповідь

25 лютого біля острова у територіальних водах Куби сталася стрілянина між кубинськими військовими та катером під американським прапором. Комуністична Куба заявила про спробу проникнення на острів, а США пообіцяли провести розслідування, передає NBC News.

Подія сталася вранці 25 лютого поблизу кубинського острова Кайо-Фальконес. За даними кубинського МВС, катер із реєстраційним номером американського штату Флорида зайшов у води Куби.

МВС заявило, що пʼятеро військових наблизилися для ідентифікації судна, але по них відкрили вогонь, поранивши одного офіцера. За даними Куби, в американському катері перебували 10 озброєних кубинців.

Берегова охорона відкрила вогонь у відповідь. Внаслідок стрілянини четверо пасажирів катера загинули, шестеро зазнали поранень.

У пресслужбі Кубинського МВС повідомили, що нападники були озброєні штурмовими гвинтівками, короткостволами, коктейлями Молотова, мали бронежилети, телескопічні приціли та камуфляжну форму. За даними АР, на борту був Конрадо Галіндо Саріоль, який публічно закликає до зміни уряду на Кубі.

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув версію про причетність американського уряду до стрілянини та заявив, що США проведуть розслідування. Під час нього мають зʼясувати, чи нападники є громадянами США й чи мали вони дозвіл на постійне проживання у країні.

«Більшість фактів, про які повідомляється публічно, надають кубинці. Ми перевіримо це незалежно, коли зберемо більше інформації, і будемо готові відповідно відреагувати», – заявив Рубіо.

На стрілянину також відреагував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він заявив, що судно біля Куби було цивільним та не мало стосунку до військових структур США.

Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан щодо Куби. Тоді він заявив, що політика та дії уряду Куби безпосередньо загрожують нацбезпеці та зовнішній політиці США.

Зокрема, на Кубі розташована найбільша російська закордонна станція радіоелектронної розвідки, яка «намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів». Окрім цього, Куба «поглиблює співпрацю з КНР у сфері розвідки та оборони» та надає притулок терористичним групам, таким як «Хезболла» та ХАМАС.