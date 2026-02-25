Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок державного бюджету України та ЄС

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України уклало договір з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на будівництво стоянок для вантажного транспорту поблизу митного пункту пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею. Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок державного бюджету України та ЄС. Вартість робіт становить 495 млн грн.

Як зазначається, йдеться про створення двох майданчиків для стоянки на трасі державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Один майданчик заплановано біля в’їзду до міста з боку Львова, інший – на виїзді до польського кордону. Загальна кількість паркомісць – 270.

«Це дозволить забезпечити відпочинок та комфортне очікування оформлення документів для проходження державного кордону учасників дорожнього руху, а також оптимізує транспортні потоки, зменшить черги, підвищить пропускну спроможність та безпеку руху на одному з найважливіших кордонів з Польщею», – повідомили в державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Оголошення про тендер на будівництво відстійників для вантажівок служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області оголосила 26 січня 2026 року в межах міжнародної програми «Механізм «Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, або CEF). Бюджет проєкту передбачає фінансування 50 на 50: половину коштів надасть Європейський Союз як грант, а решту – держбюджет на умовах співфінансування.

За перемогу в тендерному аукціоні змагалися 3 учасники: турецька фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл», фірма з Азербайджану «Азвірт ММС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь». Переможцем торгів стало одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке запропонувало виконати роботи за найнижчою ціною.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl , ТОВ «Автомагістраль-Південь» зареєстровано в Одесі у 2006 році. Основним видом діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» є будівництво доріг і автострад. Керівником компанії є Микола Тимофєєв, а кінцевим бенефіціарним власником – Олександр Бойко.