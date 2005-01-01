ТРК «Львів» закрила найстарішу програму львівського телебачення

Петро Остапишин протягом 38 років вів найпопулярнішу програму на Львівському телебаченні

ТРК «Львів» закрила найстарішу програму «Концерт вітань», яка щотижня виходила в ефірі львівського телебачення з 1977 року. Про це ZAXID.NET повідомив екс-ведучий проекту Петро Остапишин.

«Востаннє передача вийшла 31 грудня о 14:00. Ми випускали її раз на тиждень тривалістю 90 хвилин. На ній виросло ціле покоління людей, тому що всі прості люди хотіли побачити як вітають його чи друзів, можна було побачити нові кліпи та почути нові пісні. Мені так і не пояснили причину закриття програми», - розповів ZAXID.NET ведучий програми Петро Остапишин.

Петро Остапишин був незмінним ведучим «Концерту вітань» протягом 38 років. Окрім нього програму також вів Роман Лемеха, який працював з 1977 до 2000 року.

Замовлення одного привітання у ефірі ТРК «Львів» коштувало останнім часом 400 грн. За словами Петра Остапишина, за місяць програма приносила компанії 20-25 тис. грн. Люди робили замовлення навіть на 3-4 місяці наперед.

«Ми набрали замовлення на місяць-два. Вже були графіки на січень [2018 року], але оскільки програму несподівано закрили, то зараз ми зв’язуємося з людьми і повертаємо їм гроші», - зазначив ведучий.

Як стверджує ведучий, навіть останні роки, згідно з соцопитуваннями, яке проводило ТРК «Львів», програма залишалася найпопулярнішою.

Запис програми «Концерт вітань» за 2011 рік

Нагадаємо, що від 2017 року в Україні триває реформа державного телебачення. 11 грудня 2017 року новою продюсеркою Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії, яка зараз веде мовлення під логотипом ТРК «Львів», стала відома львівська журналістка Уляна Антоник. На початку січня на каналі повідомили про скорочення 219 зі 315 журналістів та про закриття кількох програм на каналі.