Телепрограму «Концерт вітань» закрили через порушення авторських прав

70-річний Петро Остапишин протягом 38 років працював ведучим програми вітань на Львівському телебаченні

ТРК «Львів» вперше прокоментувала закриття найстарішої програми львівського телебачення «Концерт вітань», яка щотижня виходила в ефір протягом 40 років. В опублікованому 19 січня на офіційній сторінці у Facebook стверджується, що однією з причин закриття «Концерту вітань» стало порушення авторських прав виконавців пісень.

«У зв’язку з не укладенням Філією у 2017-му році договору про виплату роялті, використання музичних творів у програмі «Концерт вітань» відбувалося з порушенням вимог ч.1 ст.43 Закону України про авторські та суміжні права», - сказано, зокрема, в офіційному поясненні ТРК «Львів».

Окрім того, у повідомленні наголошується на тому, що «Концерт вітань» належить до комерційного контенту, механізм роботи з яким в НСТУ остаточно не випрацюваний: «Щоб не порушувати законодавство та принципи Суспільного мовника було прийнято рішення зробити перерву у виробництві програми «Концерт вітань» до з’ясування усіх деталей».

ТРК «Львів» також заперечила слова Петра Остапишина, який раніше заявив ZAXID.NET, що уже були оплачені замовлення глядачів на січень 2018 року, а загалом програма приносила у бюджет ТРК «Львів» по 20-25 тис. грн щомісяця.

«Згідно з офіційними даними відділу бухгалтерського обліку та звітності філії ПАТ НСТУ «Львівська регіональна дирекція», передоплат за «вітальні» послуги у 2018 році на рахунок НСТУ не надходило, - сказано у повідомленні ТРК «Львів». – За офіційними даними ТРК «Львів», дохід для телекомпанії від цієї програми (на основі 2017 року) був значно менший, аніж поінформував Петро Остапишин в інтерв’ю інтернет-виданню».

У коментарі ZAXID.NET Петро Остапишин підтвердив, що гроші за замовлення справді не передавали у бухгалтерію телерадіокомпанії.

«І це дуже добре, бо якби ми поклали гроші у банк, то тепер би їх не витягнули. Зараз обдзвонюємо людей, щоб повернути їм гроші», – пояснив Петро Остапишин.

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