Зміни у телепрограмі

На початку січня 215 співробітників ТРК «Львів» отримали листи про скорочення. Журналістів скорочують в межах реформи Національної суспільної телерадіокомпанії України. З 2 квітня львівська філія показуватиме нові програми з новими співробітниками, які отримуватимуть найвищу зарплату у медіа по області.

Попри те, що реформа триває другий рік, плановані звільнення викликали хвилю обурення. Екс-нардеп Ярослав Кендзьор, який також донедавна мав свою програму на ТРК «Львів», навіть закликав відкласти реформу «Суспільного», мотивуючи це тим, що в час війни державне телебачення надто важливе. Для цього він скликав прес-конференцію, куди запросив свого близького друга та батька голови Верховної Ради – Володимира Парубія. Щоправда у НСТУ на такі заклики наразі не реагують, кажуть, що незадоволені реформою є в усіх регіонах.

ZAXID.NET пояснює, як змінить львівське телебачення і чому тут значно рідше показуватимуть Олега Синютку.

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Ксенія Клим почала працювати на львівському телебаченні 17 років тому, відразу після закінчення університету. Журналістка працювала репортеркою місцевих новин, наприкінці 2017 року вона вже була головною редакторкою телебачення. На початку січня отримала листа про те, що її скорочують у зв’язку з реформою.

«Я не знаю як обирали тих, кого скорочували і кого залишили. Це було непрозоро, це однозначно. Взагалі вважаю, що це було цинічно», - розповіла Ксенія Клим.

Скорочені журналісти працюватимуть до 2 квітня. Усім запропонували посади на інших філіях телебачення, зокрема на Донеччині та Луганщині. Поки що на такі пропозиції ніхто не погодився.

41-річна Ксенія Клим працювала на телеканалі 17 років

«Ще нам запропонували пів декретної ставки журналіста із зарплатою 2,5 тис. грн, але це та посада, з якої я тут починала, тому на це, звісно, не погоджуся. Кожен з нас вже чогось тут досягнув, ми ніколи не мали високої зарплати, але раптом виявилося, що ми нікому не потрібні», - каже Ксенія Клим.

Львівська філія виявилася найбільшою в Україні (311 штатних посад), на другому місці харківська, де працює 250 людей. Водночас в НСТУ заявляли, що філії з вдвічі меншим колективом виробляли вдвічі більше контенту. Багато критики було і щодо якості самого контенту, який називали «поклонінням перед владою» та застарілим.

«Нам закидали, що багато чиновників з’являлися в ефірі. Так, таке було, але в принципі, якщо інша людина не може прокоментувати, то я не вважаю, що це злочин», - погоджується з критикою журналістка.

Окрім скорочення 215 журналістів та інших фахівців, у 2018 році на ТРК «Львів» зупинили і низку проектів. Зокрема, закрили найстарішу програму «Концерт вітань», яка щотижня виходила на львівському телебаченні з 1977 року. За 40 років в ефірі програма майже не змінила свого доволі примітивного формату. Програма виходила щотижня у неділю о 14:00, ведучий читав привітання і вмикав кліпи.

Програма залишалася найпопулярнішою на телеканалі навіть у 2017 році

«Передача була дуже популярною. Звісно, я розумію, що основна аудиторія – це були люди з села, які приходили з церкви у неділю і вмикали телевізор, щоб почути як вітають їх чи знайомих», - розповів ZAXID.NET 70-річний уже екс-ведучий «Концерту вітань» Петро Остапишин.

19 січня ТРК «Львів» вперше прокоментувала закриття програми. На офіційній сторінці у Facebook стверджується, що однією з причин закриття «Концерту вітань» стало порушення авторських прав виконавців пісень.

З 1 січня зупинили також виробництво програм «Політична шахівниця», «Вечір у Львові», «На часі», «Відкрита студія», «Перегони на ТРК Львів», «Феномен України», «Доступна економіка», «Про Зоо», «Слово», «Уроки», «Життєві істини», «Звитяга», «Блокпост», «Профілі», «Пас», «Подаруй надію», «Сусіди», «SМС», «Овації», «Мамо, знайди мене», «Цирк».

До складу львівської філії НСТУ входить також і «Львівське радіо», де працює 25 людей. Тут листи про скорочення отримали 10 журналістів.

«Я працював на радіо понад 30 років, зараз маю посаду старшого редактора. Кілька днів тому мені сказали, що скоротять. Штат скоротили і нам нічого не пояснили. Я з цим не згоден і вів дискусії про це із Аласанією (Зураб Аласанія, голова НСТУ), бо вважаю, що це чисто ліквідаторська кампанія під Порошенка перед виборами», - розповів ZAXID.NET Володимир Городницький, журналіст «Львівського радіо».

Володимир Городницький зі співробітницями «Львівського радіо»

Попри незадоволення скороченням, 59-річний Володимир Городницький не подаватиме до суду і не намагатиметься повернути посаду; каже, що за кілька місяців просто спокійно піде на пенсію. Натомість радить молодшим колегам боротися за свої місця.

«Звільнили тих, хто причетний до джинси»

Микола Чернотицький, член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури, вважає, що реакція львівської філії не унікальна, незадоволені є в кожній області.

«По контенту львівської філії були позитивні і негативні відгуки. Негативні, до прикладу, «джинсові» новини, губернатор (голова ЛОДА) постійно з’являвся в ефірі. Люди, які продукували цей контент – не можуть працювати на «Суспільному». Саме по таких маркерах продюсерка і відбирала людей, яких звільнити, а яких залишити», - прокоментував ZAXID.NET Микола Чернотицький.

Член Наглядової ради НСТУ Олексій Панич додає, що процес скорочення у регіональних філіях був необхідний насамперед через надміру роздутий колектив у якому панував «застій брєжнєвських часів». Варто зауважити, що з 1995 року ефір Львівського телебачення, яке раніше вело мовлення на усю Західну Україну, транслювався лише на Львівщину, проте штат лишився практично незмінним.

Скорочення планували зробити пізніше, проте цього року уряд затвердив вдвічі менше фінансування, аніж того вимагає Закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Саме це, за словами Панича, спонукало правління НСТУ до рішучих дій і радикального зменшення колективу.

«До скорочення середній вік співробітника ТРК був 38,4 роки, після скорочення - 32,8 роки»

«Моє найбільше зауваження – це піар нон-стоп пана Синютки або таке явище іще називають «паркет». Ніхто не каже, що людина на такій посаді не повинна з’являтися на телебаченні, але це не мусить бути на її умовах з погодженими запитаннями. Я бачу, що обурливі пости від львівських журналістів є, але процес реформи абсолютно правомірний», - вважає Олексій Панич.

Після скорочення у львівській філії НСТУ значно змінився середній вік співробітників. На початок грудня 2017 року середній вік співробітника телебачення був 38,4 роки, після скорочення він становитиме 32,8 роки.

«Як член наглядової ради я мав кілька поїздок у регіони, зокрема у Львові та Ужгороді. У Львові прийшло близько 100 людей, я спитав, хто подивився основні напрямки роботи ТРК, ухвалені Наглядовою радою. Піднялася, здається, одна рука. В Ужгороді, я таких побачив десятки. Тобто люди обурені [у Львові], але не цікавляться реформою», - вважає Олексій Панич.

Серед зауважень НСТУ до ТРК «Львів» було те, що на телеканал часто запрошували голову ОДА і практично не ставили йому гострих запитань

«У Львові зарплати будуть від 8 до 16 тис. грн»

В рамках реформи для керівництва філіями НСТУ запроваджено дві різні посади: продюсер, що відповідає за контент та менеджер, який виконує лише адміністративні функції та має у обов’язках пряму заборону втручатися у творчі питання. Менеджера на Львівщині наразі не обрали, проте конкурс оголосили.

11 грудня 2017 року новою продюсеркою Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії, яка зараз веде мовлення під логотипом ТРК «Львів», стала відома львівська журналістка Уляна Антоник. 36-річна Уляна Антоник має досвід роботи на радіостанціях та телеканалах (Львівська ОДТРК, радіо «Львівська хвиля», ZIK). З 2014 року працювала програмною директоркою львівської FM-радіостанції «Вголос».

ZAXID.NET протягом тижня намагався отримати від Уляни Антоник коментарі з приводу реформи львівської філії НСТУ, проте вона попросила усі запитання ставити PR-департаменту центральної дирекції НСТУ.

Продюсеркою Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії стала відома львівська журналістка Уляна Антоник

«У команди зараз дуже багато роботи, просимо поставитися до цього з розумінням», - пояснила позицію продюсерки Олена Бондарчук, представниця цього департаменту НСТУ.

У письмовій відповіді НСТУ на запит ZAXID.NET вказано, що Уляна Антоник не мала особистих зустрічей чи розмов з попереднім керівником львівської філії Михайлом Хвойницьким. Михайло Хвойницький перебуває на лікарняному з 13 грудня 2017 року. Наразі у НСТУ єдине документальне підтвердження — лікарняний лист з 13-го до 22-го грудня 2017 року. З 25 грудня телекомпанія не має документів про продовження лікарняного.

Зв’язатися з Михайлом Хвойницьким ZAXID.NET теж не вдалося, протягом тижня його телефон був відімкнений.

Офіційно новий контент регіональні філії запустять 2 квітня. Необхідна мінімальна кількість контенту – 185 хв щодня, які потрібно заповнити. Проте філія може виробляти і більше контенту. Кожна філія обов’язково випускатиме ранкову програму, випуски новин протягом дня та підсумкову програму ввечері. Всі блоки мають виходити синхронно з іншими регіонами. Протягом дня має виходити шість випусків новин, починаючи з короткого випуску зранку і закінчуючи підсумковим 20-хвилинним. До речі, на новий формат новин ТРК «Львів» перейшла уже з 15 січня.

Весь інший контент обиратиметься через пітчинги і конкурс ідей. Найімовірніше, спочатку продюсер проводить пітчинг ідей в регіоні, а потім їде захищати їх до Києва, наразі систему відбору допрацьовують. Проект, який виграє на пітчингу, буде фінансуватися з бюджету НСТУ. Філії мають власний бюджет, якого вистачає на заробітні плати, на Львівщині цього року він складає 20,1 млн грн (для порівняння: у 2017 році цей бюджет складав 30,4 млн грн). Правління НСТУ у свою чергу надаватиме додатковий бюджет для виготовлення контенту, який вироблятиметься завдяки перемозі на пітчингу.

«Люди, котрі працюють на «Суспільному», з 2 квітня будуть отримувати значно вищі заробітні плати. Сітка нових зарплат уже затверджена, і по кожній з позицій є не просто конкурентоздатною на ринку, а й найвищою у багатьох регіонах країни, зокрема у Львові зарплати будуть від 8 до 16 тис. грн», – пояснює ZAXID.NET член правління НСТУ Микола Чернотицький.

Поки що усі програми виходитимуть під логотипом ТРК «Львів». Якщо львівська філія перші три місяці моніторингу покаже позитивний результат, зокрема й відсутність замовних сюжетів і програм та порушень журналістських стандартів, то в другому кварталі розпочне ребрединг з логотипом UA: Львів.