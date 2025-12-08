Авто паркують на тротуарі на вул. Шолом-Алейхема та знімають номери для уникнення штрафів

У центрі Львова на вулиці Шолом-Алейхема порушники паркування продовжують знімати номерні знаки зі своїх автівок для уникнення покарання. У понеділок, 8 грудня, в редакцію ZAXID.NET очевидці надіслали відео. На ньому видно, як на вулиці Шолом-Алейхема водій припаркованого на тротуарі авто Renault Laguna виймає з багажника номерні знаки і закріплює їх.

Це вже не перший інцидент, який стався на цій вулиці неподалік відділу поліції. У жовтні цього патрульні оштрафували порушників ПДР, які знімали номери з авто під час паркування. Цього разу автівку із порушенням без номерних знаків припаркував власник авто Renault Laguna.

На відео, яке вдалось зняти у понеділок зранку 8 грудня, власник припаркував авто на тротуарі без номерів та з порушенням ПДР на вул. Шолом-Алейхема. На відео видно, як чоловік дістає з багажника номера та закріплює їх.

ZAXID.NET вдалось з’ясувати, що власником автівки Renault Laguna з номерами ВС6054ІІ є Андрій Лукавецький, який зареєстрований за адресою вул. Шолом-Алейхема – там, де і сталось порушення ПДР.

Випадки паркування автівок без номерних знаків із порушенням ПДР на цій вулиці не поодинокі. Зокрема, за останні три місяці читачі надіслали редакції ZAXID.NET фото припаркованих авто без номерних знаків марки KIA, BMW, Chevrolet.

Очевидці неодноразово надсилали у ZAXID.NET фото з порушеннями на вул. Шолом-Алейхема

За порушення правил паркування на газоні або тротуарі муніципальні інспектори можуть виписати штраф 340 грн, але лише за наявності номерних знаків. З’ясувати дані власника авто за VIN-кодом інспектори не можуть. Натомість виписати штраф власникам авто без номерних знаків можуть поліцейські, але для цього потрібно викликати екіпаж на місце події або ж надіслати фото і відео порушення на електронну адресу правоохоронців із точною інформацією про місце та час порушення.

Прикметно те, що за кілька метрів від місця, де було зафіксовано припарковане авто з порушеннями, є платна паркувальна зона. Вартість паркування із понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00 у зоні 3 на вул. Шолом-Алейхема становить 20 грн/год. Оплатити можна карткою або ж готівкою у терміналі. Також у Львові для мешканців центральної частини міста та Львівської громади діють пільгові абонементи, які дозволяють паркування за зниженою ціною.

Паркувальна зона на вул. Шолом-Алейхема

Оформити пільговий абонемент львів’яни можуть через ЦНАП або на сайті оператора паркування. Ціна пільгового абонемента залежить від зони паркування та терміну дії. Придбати можна абонемент з терміном на 3, 6 або 12 місяців.