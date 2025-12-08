Канал поширив фейк, що у львівських дитсадках російськомовним дітям не дають подарунків на свята

У понеділок, 8 грудня, телеграм-канал «Труха Львів» поширив фейк про те, що у львівському садочку російськомовній дитині не дали подарунка на святі Миколая. Керівник освіти Львова спростував цю інформацію і зазначив, що такі фейки працюють на російську пропаганду.

«Російськомовну дитину залишили без подарунка у дитсадку? Така інформація шириться в мережі. Дівчинку нібито відмовився вітати Миколай, бо вона “московорота”», – написали у телеграм-каналі «Труха Львів» о 17:28. Водночас там додали, що інформація потребує підтвердження, а сторінка автора публікації на той момент вже була недоступна.

На каналі поширили скриншот переписки у телеграмі начебто з батьківського чату, де одна мама російською мовою скаржиться, що її доньці Даші в садочку не дали подарунка. На що їй відповіли, що «Миколайчик прийняв рішення не вітати московоротих» і порадили вчити українську, тоді «можливо, в наступному році і до Даші прийде Миколай».

Скриншот, який поширив телеграм-канал

Варто наголосити, що підводка до переписки містила багато помилок з явно російськими помилками: «рішення усих батьків», «їх діти» (замість їхні), «росіянська мова».

Керівник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк спростував цю інформацію, наголосивши, що всі комунальні дитсадки Львова перевірили. Він запевнив, що такої ситуації не було.

«Такі фейки – типова російська тактика: розсварити людей між собою, посіяти недовіру й образи там, де їх немає. У львівських садочках усі діти рівні. Наші заклади освіти – простір безпеки та підтримки. Дитина не може та не має відповідати за погляди і вчинки своїх дорослих», – наголосив Андрій Закалюк.