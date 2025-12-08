Фахівці з безбар’єрності оцінюватимуть будівлі і споруди різних типів

З 2026 року в українських університетах готуватимуть фахівців із безбар’єрності. Цю освітню програму підвищення кваліфікації затвердило Міністерство розвитку громад та територій України та узгодило МОН.

Типова освітня програма складається з п’яти навчальних модулів загальним обсягом 60 академічних годин. Пройти навчання зможуть фахівці, які вже мають освітній рівень бакалавра за спеціальностями «Архітектура та містобудування» або «Будівництво та цивільна інженерія».

Фахівці у сфері доступності кваліфіковано оцінюватимуть безбар’єрність будівель і споруд різних типів.

«Велика частина роботи пов’язана з обстеженням, оцінкою і модернізацією наявних об’єктів, від лікарень і шкіл до ЦНАПів і вулиць. Досвід реалізації проєкту показав: громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності», – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Після опанування освітньої програми фахівці з безбар’єрності отримають сертифікат, виданий освітнім закладом за результатами підвищення кваліфікації.