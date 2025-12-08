Російські спецслужби готують замовні протести в Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попередив про плани російських спецслужб організувати в Україні низку протестів. Для цього росіяни планують залучити матерів українських військовослужбовців. Про це Дмитро Лубінець повідомив у понеділок, 8 грудня, у власному телеграм-каналі.

За даними Дмитра Лубінця росіяни планують під виглядом «мирних протестів» розхитати ситуацію всередині України на тлі мирних переговорів. Замовні мітинги плануються у Києві, а також великих містах на півдні та сході України: Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві. Для цього спецслужби РФ планують залучити переважно жінок, у тому числі матерів військовослужбовців, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.

«Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво – особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни», – йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.

Омбудсмен зауважив, що Росія «намагатиметься бити по найчутливішому – довірі, єдності, родинах захисників та захисниць». Дмитро Лубінець закликав українців зберігати пильність та не дозволяти росіянам використати трагічні події як інструмент інформаційної війни проти України.

Нагадаємо, у березні ГУР повідомляло про те, що Росія збільшує кількість спецпідрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) у складі свої збройних сил. За даними розвідників, це свідчить про намір росіян збільшити масштаб інформаційних та психологічних атак на Україну.