У мережі У ТікТок почали масово з’являтися відео нібито з вуличними опитуваннями українців про війну, мобілізацію та можливі перемовини з Росією. Виявилося, що ці ролики повністю згенеровані штучним інтелектом. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, у вівторок, 4 листопада.

На відео нібито пересічні українці відповідають на опитування та розповідають, що виступають проти мобілізації, називають війну безглуздою та звинувачують владу у небажанні миру в Україні. Також вони повторюють тези про те, що повертати окуповані території нібито не варто.

За даними Центру протидії дезінформації, усі ці відеоролики мають однаковий стиль та схожі риси обличчя опитуваних учасників. Перевірка через сервіси для виявлення діпфейків підтвердила, що люди на відео не існують в реальності, а все опитування створене штучним інтелектом.

Згенеровані ШІ відео поширилися в ТікТоці. Фото ЦПД

У Центрі наголошують, що мета такої кампанії – деморалізувати українців і нав’язати ідею про мир за будь-яку ціну.

Подібну тактику російська пропаганда використовує і в інших відеофейках. В середу, 5 листопада, Центр протидії дезінформації повідомив, що російські телеграм-канали поширюють ролик, де українського військового нібито прив’язали до дерева як покарання за вживання алкоголю під час служби. Аналітики спростували цю інформацію: обличчя чоловіка на відео так само згенероване штучним інтелектом, а подібні покарання типові саме для російської армії, де солдатів зв’язують і б’ють за порушення дисципліни.

Такими фейками Росія підриває довіру до українського війська. Фото ЦПД

Наприклад, у неділю, 2 жовтня, Центр протидії дезінформації виявив, що росіяни поширюють фейк про нібито полонених бійців 114-ї окремої бригади ТрО у Куп’янську. У відео люди в українській формі скаржаться, що командири покинули їх. Насправді цей ролик зняли за участі акторів, після чого їм замінили обличчя та голос за допомогою ШІ. На фейковість вказує, зокрема, невідповідність міміки – у військового на відео губи майже не рухаються, коли він говорить. Мета таких вкидів – створити видимість успіхів російської армії та деморалізувати українських військових.

Ще одне відео Центр протидії дезінформації спростував у суботу, 1 листопада. Російські пропагандисти поширювали фейковий ролик із нібито бійцями «Азову», які скаржаться на командування та великі втрати у підрозділі. Аналітики зазначили, що і це відео створене за допомогою штучного інтелекту, адже на ролику помітні неприродні паузи, неприродна міміка, скляний погляд та некоректне кліпання очима – типові ознаки ШІ-генерації. Крім того, звук вибухів у ролику просто накладений поверх відеоряду.

Фейк поширювався в телеграм-групах. Фото ЦПД

«Детектор Медіа» зазначає, що такі відео спрямовані на те, щоб підірвати довіру українців до військового командування, знизити бажання служити, а для іноземної аудиторії – створити враження, що українська сторона не краща, ніж російська. Станом на 5 листопада від початку повномасштабної війни Детектор медіа зафіксував 2732 фейки з російської сторони.