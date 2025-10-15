На центральних вулицях німецького міста Аахен з’явились пропагандистські плакати з гаслом «Мир у Європі лише з Росією – не проти Росії». Провокативна рекламна кампанія обурила місцеву українську громаду. Спільнота Ukrainer in Aachen («Українці в Аахені») звернулась з офіційним запитом до приватної компанії, яка розмістила плакати, до місцевої влади, а також опублікувала відкритий лист в інстаграмі.

Спілка Ukrainer in Aachen, яка працює у місті із 2023 році, звернулась до керівництва компанії Ströer SE & Co. KGaA, яка розмістила плакати у місті, із вимогами надати інформацію про джерела фінансування компанії, перевірки її на предмет можливих порушень правил реклами, а також законодавства про ЗМІ та рекламу та чіткого розмежування політичних та антидемократичних повідомлень або повідомлень, мотивованих пропагандою. Офіційної відповіді підприємство не надало.

«Нам офіційно не відповіли, але є люди, які також підтримали наш офіційний лист. Вони телефонували безпосередньо у компанію, яка розмістила рекламу, де їм відповіли, що це комерційна платформа, їм заплатили вони розмістили» – розповідає учасниця руху «Українці в Аахені» Анна Кисіль.

Відео зі сторінки спільноти «Українці в Аахені» в інстаграмі

Як йдеться у дописі української спільноти в інстаграмі, кампанію проросійських банерів фінансує ініціатива під назвою Aachener für eine menschliche Zukunft («Аахенці за людяне майбутнє»), яка розповсюджує наративи, спрямовані проти ЄС і НАТО та ще із 2014 року підтримує проросійські наративи.

Українці також звернулась і до місцевої влади, із закликом публічно засудити рекламну кампанію, протистояти хибним наративам.

«Є організації та люди, які підтримують та поділяють нашу думку, ми дуже багато отримали повідомлень, в тому числі й від українських громадян в Німеччині. Всі дуже переживають, через швидке розповсюдження російської пропаганди німецькими містами. Тому ми вирішили зробити такий заклик, спровокувати реакцію політиків, бо нам відомо з власного досвіду як діє російська пропаганда, між рядками дуже часто її звісно не помічають європейці, особливо якщо мова йде про російську культуру» – розповіла ZAXID.NET Анна Кисіль.

Ініціатива «Аахенці за людяне майбутнє» послідовно поширює погляди, що ЄС та західні інституції підтримують ескалацію війни, не реагують на пропозицію почати переговори з Росією, критикують західні санкції проти РФ.