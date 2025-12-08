У Чехії знайшли тіло 22-річної закарпатки

Поліція Чехії виявила мертвою 22-річну Андріяну Офрім з Закарпаття. Дівчину розшукували понад два тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці селище Кобилецька поляна з посиланням на повідомлення батька загиблої.

Тіло 22-річної закарпатки виявили правоохоронці міста Фрідек-Містек, де її бачили востаннє. Дівчина перебувала у розшуку з 21 листопада. Також чеські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, чоловік зізнався у злочині.

«Після необхідних процесуальних та адміністративних заходів, тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання», – йдеться у повідомленні.

За даними журналіста Віталія Глаголи, Андріяна Офрім родом з села Кобилецька поляна Рахівського району. У Чехії вона перебувала на заробітках. Що стало причиною вбивства, наразі невідомо.

Нагадаємо, 22 серпня 2025 року в американському місті Шарлотт, що у штаті Північна Кароліна, в електричці вбили 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку. Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки – 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна-молодшого, який раніше вже відбував покарання за злочини.