У США 34-річний чоловік ножем вбив українку Ірину Заруцьку

У місті Шарлотт, що в американському штаті Північна Кароліна, вбили 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку. Жінку знайшли мертвою на станції електрички. Про це повідомили американська поліція та місцевий новинний сайт WCNC.

У п’ятницю, 22 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на станції електрички «Саут-Енд» виявили мертву молоду жінку із ножовими пораненнями. Поліція встановила особу загиблої, нею виявилась 23-річна біженка з України Ірина Заруцька.

Відомо, що Ірина прибула до США, рятуючись від війни Росії проти України. З 2023 року вона навчалась у Громадському коледжі Роуен-Кабаррус. Близькі вбитої описують її як «людину із золотим серцем, що завжди підтримувала і була готова допомогти».

Невдовзі правоохоронці заарештували підозрюваного у вбивстві українки – 34-річного Декарлоса Брауна. Вказується, що чоловіка із травмами доставили до лікарні, проте його життю нічого не загрожує. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. За даними ЗМІ, раніше його неодноразово заарештовували за крадіжки та пограбування із застосуванням зброї. New York Post пише, що Декарлос Браун нещодавно відбув п’ятирічне ув’язнення за незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї. Слідчі наразі не встановили мотиву вбивства українки.

Ми не знаємо точної послідовності подій, які призвели до цього інциденту, чи то була суперечка, чи то сварка. Це все – частина розслідування, яке триває», – цитує WCNC речника поліції Раяна Кендалла.

