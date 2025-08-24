До прибуття поліції нападника затримали місцеві жителі

Прокуратура польського Хожува звинуватила 47-річного чоловіка у вбивстві 52-річного громадянина України. Про це повідомив у неділю, 24 серпня, Олександр Дуда з окружної прокуратури у Катовиці.

Відомо, що вбивство трапилося у п’ятницю, 22 серпня біля кільцевої розв'язки на вулиці Семяновицькій у польському Хожуві. Нападник поранив ножем 52-річного громадянина України.

За словами однієї з жінок, чоловік схопив ніж із найближчої крамниці, побіг з ним до жертви та завдав удар. До прибуття поліції нападника затримали місцеві жителі. Попри реанімаційні заходи, урятувати українця не вдалося.

За даними поліції, нападником виявився безпритульний.

«На думку прокурора, зібрані на даний момент докази дають підстави для клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту строком на три місяці», – заявив Дуда.

При цьому він додав, що чоловік не визнав себе винним і не надав жодних пояснень своїм діям.

