Очільник ГУР Кирило Буданов є одним з кандидатів на посаду голови ОП

Володимир Зеленський назвав кандидатів, яких розглядає на посаду керівника Офісу Президента. Серед них – начальник Головного управління розвідки, 39-річний генерал-лейтенант Кирило Буданов. Про це президент України розповів журналістами під час візиту до Великої Британії, передає «Суспільне».

За словами Володимира Зеленського, наразі він розмірковує над призначенням нового очільника Офісу Президента й вже провів консультації з кандидатами на посаду. Наразі є п’ять кандидатур, Офіс Президента можуть очолити:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр оборони Денис Шмигаль;

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник керівника ОПУ Павло Паліса

та керівник ГУР Кирило Буданов.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що для призначення на посаду голови ОП когось з чинних міністрів, відповідно до процедури, Верховна Рада спочатку має звільнити їх з займаних посад. Проте президент не впевнений, що Рада та кабмін зможуть швидко знайти заміну Шмигалю або Федорову, оскільки досі залишаються вакантними посади міністрів юстиції та енергетики. Крім того, зауважив Зеленський, міноборони – одне з ключових міністерств, оскільки там наразі зосереджений весь бюджет та відповідальність.

Також Володимир Зеленський відзначив заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, який, за словами президента, допомагає йому з міжнародними питаннями. Однак глава держави не впевнений, що Кислицю може зацікавити посада очільника ОП, бо він навряд чи «захоче займатись внутрішніми питаннями».

«Що стосується військових – це Буданов і Паліса. Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет – війна. Буданов керує розвідкою, це важливий напрямок. У будь-якому випадку якийсь час я зможу сам справитися без голови офісу», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у липні 2025 року The Economist повідомляв, що тодішній керівник ОП Андрій Єрмак намагався здійснити низку кадрових змін у Кабінеті міністрів. Зокрема, він дев’ять разів пробував домогтися звільнення генерал-лейтенанта Кирила Буданова з посади начальника Головного управління розвідки міноборони України.

28 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента.

Рішенню про звільнення Єрмака передувало повідомлення про те, що він нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» – аудіозаписах, зроблених детективами НАБУ під час розслідування корупції в «Енергоатомі». За даними нардепа Федора Веніславського, на «плівках» Єрмак фігурує під позивним «Алі-Баба» й наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП та НАБУ.