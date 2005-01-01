До побачення, львівське телебачення

«Люди кинуть корови та свині і підуть з вилами на Високий Замок».

Ще на початку січня цього року 215 працівників ТРК «Львів» отримали листи про те, що вони підпадають під скорочення з 2 квітня у зв’язку із перетворенням телеканалу на філію «UA: Суспільне». Львівська філія виявилась найбільшою (311 працівників) в Україні, відтак і скоротили тут найбільшу кількість людей. Це рішення супроводжувалось низкою протестів, адже велика кількість працівників львівського телебачення провела тут десятки років.

Водночас представники Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) анонсували, що реформа піде ТРК «Львів» на користь, і «UA: Львів» буде телеканалом без застарілих та «паркетних» програм, натомість ефір заповнить якісний контент. Проте несподівано з'ясувалося, що техніка телеканалу перебуває на балансі ЛОДА, і чиновники уже почали процес її вилучення.

ZAXID.NET зібрав інформацію про те, що змінюється на ТРК «Львів» з 2 квітня, і що чекає на львівське телебачення найближчим часом.

Штатна оптимізація

З понеділка, 2 квітня, усі філії суспільного мовлення, у тому числі і ТРК «Львів», перейшли на новий штатний розпис – у львівській філії від сьогодні є лише 107 посад. Це означає, що 215 працівників у п’ятницю, 30 березня, мали останній робочий день на ТРК «Львів». Протягом останніх двох місяців працівникам щотижня виділяли один день для пошуку нової роботи. Частина із працівників звільнилася до 2 квітня, серед них є й такі, що не підпали під скорочення.

«Багато тих людей, яких залишили у бюро новин, звільняються. Тому що ніхто не бачить чіткого уявлення [керівництва], що таке суспільне мовлення. Ми його собі зовсім по-іншому уявляли, а яке воно насправді – пояснити чітко ніхто не може», - розповіла ZAXID.NET Ксенія Клим, що працювала на телеканалі 17 років, останній рік - на посаді головної редакторки.

«Сказати про те, що відбулись якісь зрушення – це неправда. Ми навпаки зробили кілька кроків назад», - вважає телеведуча.

Частині звільнених працівників запропонували посади в інших філіях «Суспільного», проте знайти бодай когось, хто б погодився на переїзд в інше місто ZAXID.NET не вдалося. В НСТУ у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET повідомили, що «не володіють такою інформацією».

У НСТУ також повідомили, що протягом січня-березня не наймали нових працівників на роботу. Вакантні місця, які з’явилися після скорочення, заповнюватимуть з 2 квітня. Претендувати на ці вакансії можуть як ті, чиї посади на ТРК «Львів» були скорочені, так і всі охочі працювати на «UA: Львів».

Разом з тим на телеканалі ще до 2 квітня почали з’являтися нові обличчя. Цих людей оформляли як стажерів, проте зараз вони можуть претендувати на посади разом із колишніми працівниками ТРК.

Новий формат

З початку 2018 року львівська філія мала би почати змінювати не лише свою форму, але і зміст. Для того, аби працівники почали працювати за стандартами суспільного мовлення, для них влаштовували тренінги.

«Це перезавантаження має у собі два важливих етапи. Перший: запуск прямоефірних розважального ранкового шоу («Добрий ранок»), випусків новин протягом дня та підсумкової аналітичної передачі “Тема дня”. Формат і стандарти цих програм готувалися і опрацьовувалися всією командою філій спільно із генпродюсерами відповідних напрямів. Можна сказати, що це “обов’язкова програма” суспільних мовників», - наголосила ZAXID.NET продюсерка Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії Уляна Антоник.

Слід зауважити, що спілкуватися з пані Антоник кореспондентці ZAXID.NET довелося через посередника з PR-служби НСТУ у формі письмових відповідей.

Також згідно плану реформи суспільного мовлення, у всіх регіональних відділеннях мали ще у березні паралельно запустити проект «Звіти наживо», де представники місцевої влади звітують у форматі 52-хвилинного інтерв’ю в прямому ефірі одночасно з прямою трансляцією у Facebook. Цей проект у Львові стартував 23 березня на ТРК «Львів» та в ефірі Львівського радіо. І першим гостем програми був міський голова Львова Андрій Садовий. Попередньо сформулювати запитання до мера можна було теж у соцмережі, скориставшись відповідним хештегом #Запитай_Садового.

Планується, що «Звіти наживо» щомісяця з різними посадовцями і різними темами.

Мер Львова в першому ефірі програми «Звіти наживо»

Таким чином, сьогодні у ефірі ТРК «Львів» виходять такі програми: ранкова «Добрий ранок», 20-хвилинна вечірня «Тема дня», 7 коротких випусків новин щоденно та «Звіти наживо» - раз у місяць.

Авторські проекти

Протягом січня-березня кілька старих програм ще транслювалась на телеканалі, зокрема проект «Хроніка війни», ведучою якого була Ксенія Клим. З 2 квітня ця програма закривається, адже її авторка не подалась на конкурс ідей – пітчинг, який відбувається у Києві. Згідно умов пітчингу, конкурсна комісія пріоритетно розглядає проекти звільнених працівників. Поки конкурсна комісія не обере найкращі проекти, старі програми транслюватись на телеканалі не будуть.

«На пітчинг подалося 20 проектів від тих працівників, що потрапили під скорочення. Під час затвердження проектів було дуже багато непорозумінь, але тим не менш, усі приходили до спільного знаменника. Я не подавала свій проект на пітчинг, бо знайшла собі нову роботу», - розповіла Ксенія Клим.

Не подав проект своєї програми «Концерт вітань» один з найпопулярніших ведучих ТРК «Львів» Петро Остапшин. Він покинув телеканал 31 грудня, і повертатись на телебачення більше не хоче.

«Я викладаю в університеті культури і мистецтв (Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв -ред.), та перебуваю у творчому процесі. Коли мене зустрічають люди, пояснюю, що вже не буде нічого. Передача закрита і все. На «Першому Західному» відкрили свій концерт вітань («Нота вітань» - ред.). Мені воно вже не потрібно. Майже 40 років телебачення- я його вже наївся багато», - розповів ZAXID.NET Петро Остапишин.

У Києві уже відбулося дві хвилі пітчингів проектів для суспільного мовлення, остання завершилась 23 березня. Після завершальної, третьої хвилі відбудеться захист проектів, де і оберуть переможців. Наразі в НСТУ не знають конкретної дати завершення пітчингового процесу.

Проте навіть після обрання проектів-переможців, не факт, що ці програми запустять. Працівникам ТРК «Львів», що подались на конкурс, розповідають, що критично бракує коштів на реалізацію цих проектів, і у квітні їх точно в ефір не виводитимуть. НСТУ повідомила ZAXID.NET, що через недофінансування державою 750 млн грн на суспільне мовлення, коштів не вистачає не лише на нові програми, а й на трансляцію сигналу. Додамо, що причиною масового скорочення на ТРК «Львів» також став брак коштів на його утримання.

Що далі?

Керівництво ТРК «Львів» вважає, що зараз телекомпанія максимально наблизилася до стандартів роботи суспільного мовлення. Тож найближчим часом телеканал отримає новий логотип – «UA: Львів».

Зараз телеканал має щодня заповнювати 185 хвилин контенту, коли в ефір будуть виходити нові програми ця цифра має ще збільшитись. Кілька програм, що виходять сьогодні, не заповнюють ефір, відтак на ТРК «Львів» транслюють старі українські серіали, документалки. При цьому НСТУ має право транслювати стрічки виробництва ВВС, проте зараз лише триває процес озвучення їх українською мовою.

Старі програми, що закрилися з квітня, можуть знову почати транслювати, тільки якщо вони пройдуть пітчинг та отримають фінансування.

Також незабаром мають провести конкурс на посаду менеджера Львівської філії НСТУ – це нова посада, введена у січні 2018 року. Попередні дві спроби його провести не вдалися, оскільки жоден кандидат не відповідав кваліфікаційним вимогам.

Теперішній колектив телеканалу з головою офісу Ради Європи в Україні Мартіном Енбергом (фото ТРК «Львів»)

Окрім того, у березні розпочався процес переїзду «Львівського радіо», що є частиною ТРК «Львів», з вул. Князя Романа у будівлю телебачення на вул. Високий Замок.

«Триває інтенсивна підготовка до переїзду радіо з орендованих приміщень на Князя Романа у будівлю телебачення на Високому Замку. Проводимо інвентаризацію майна, визначаємо приміщення для розміщення радійників, підводимо відповідні комунікації для облаштування радійної студії», — проінформувала т.в.о. менеджера філії Наталія Степанова. — Архіви та записи програм радіо також облікують, тож усі фонди Львівського радіо також у безпеці».

Як відомо, у будиноу на Князя Романа, 6 створять ЛКП «Львівське радіо». На базі підприємства заплановане функціонування музею Львівського радіо, Львівського медіахабу та молодіжного медіацентру.

Донедавна невирішеним залишалося питання технічного забезпечення телеканалу та радіо, оскільки майже уся ефірна техніка не була власністю ТРК «Львів», а перебувала на балансі Львівської ОДА. Термін дії останньої угоди з ЛОДА про користування майном завершився ще у 2014 році, проте телеканал та радіо продовжували користуватися цією технікою.

Проте тепер, за словами PR-менеджера НСТУ Олена Бондарук, ЛОДА повідомила про намір вилучити всю свою техніку.

«Щоб уникнути загрози припинення трансляції, львівська філія звернулася із запитом до НСТУ про надання додаткової техніки. Центральна дирекція відгукнулася на цей запит. Додаткове вживане обладнання передали на баланс львівської філії із балансу центральної дирекції НСТУ. Фактично, відбувався процес доукомплектації обладнання львівської філії», - зазначила Наталія Степанова.

Проте цього старого обладнання львівському телебаченню недостатньо. Нову техніку львівській філії «Суспільного» коштами НСТУ закупляти не зможуть, відтак обіцяють шукати донорів та грантодавців.