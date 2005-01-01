Львівська ОДА вилучає у ТРК «Львів» ефірну техніку

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На пропозицію продовжити термін оренди техніки чи продати її ЛОДА не погодилась

Львівська ОДА забирає усю техніку ТРК «Львів», якою телерадіомпанія користувалась протягом багатьох років. Про це йдеться в офіційному повідомленні Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), опублікованому 2 квітня.

Як повідомляє НСТУ, облдержадміністрація та ТРК «Львів» уже підписали усі необхідні документи, аби телерадіокомпанія почала віддавати обладнання. Технікою облдержадміністрації, вартістю 2,5 млн грн, ТРК «Львів» користувалась безкоштовно.

«Це було передбачено вісьмома договорами про безоплатне користування майном, укладеними колишньою державною телерадіокомпанією та облдержадміністрацією впродовж 1999-2013 років. Термін дії останнього з цих договорів завершився 31 грудня 2014 року», - мовиться в повідомленні НСТУ.

Зважаючи на це, НСТУ звернулася із пропозицією до Львівської ОДА передати обладнання з комунальної у державну власність та розглянути питання викупу техніки телерадіокомпанією або продовжити договори користування.

«Проте Львівська обласна державна адміністрація звернулась до філії з вимогою повернути надану техніку», - зазначається у повідомленні НСТУ.

Обладнання ТРК «Львів» уже інвентаризували – для цього створили спеціальну комісію із працівників львівської філії НСТУ та представників Львівської ОДА. Частину техніки ЛОДА уже забрала, зокрема центральну ефірну апаратну телебачення та деяку техніку на загальну вартість 1,5 млн грн. Цифрова центральна апаратна забезпечувала трансляцію ТРК Львів на каналі «Т2» та в інтернеті. Аби уникнути загрози вимушених перерв у трансляції, у ТРК «Львів» вирішили власними силами облаштувати нову цифрову апаратну.

«Нам дійсно не вистачало деякої техніки для того, щоб виходити в ефір і не бути залежними від чужого майна. Але за допомогою технічних служб Центральної дирекції ПАТ НСТУ ми досить швидко вирішили це питання. Тож зараз загрози для трансляції немає», – пояснила т. в. о. менеджера Львівської філії НСТУ Наталія Степанова.

ZAXID.NET очікує на коментар Львівської ОДА стосовно подальшого використання вилученої техніки.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 2 квітня ТРК «Львів» перейшла на новий формат роботи: тепер тут працюватиме на 215 людей менше, а в ефірі не виходитимуть старі програми. Водночас на телеканалі, у рамках перетворення його на суспільне мовлення, уже запустили кілька нових проектів, решту планують додати після завершення пітчингу.