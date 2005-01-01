Львівська міськрада створить комунальний медіахаб

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Комунальний медіахаб створять на вул. Князя Романа, 6, де сьогодні розташоване обласне радіо

Львівська мерія планує створити комунальний медіахаб, який буде функціонувати на вул. Князя Романа, 6. Під час сесії ЛМР 22 березня депутати погодили створення нового комунального підприємства «Львівське радіо», яке й займатиметься створенням медіахабу. За створення ЛКП «Львівського радіо» проголосували 47 депутатів.

«З метою забезпечення всебічного розвитку медіасфери у Львові ініціюємо створення львівського комунального підприємства «Львівське радіо». На базі підприємства заплановане функціонування музею львівського радіо, Львівського медіахабу та молодіжного медіацентру. Таким чином ЛКП «Львівське радіо» стане місцем зустрічі історії, сучасності та майбутнього львівської медіасфери», – вказано у пояснювальній записці до прийнятої 22 березня ухвали.

Водночас наразі невідомі деталі, як буде функціонувати нове комунальне підприємство. Під час розгляду цього питання депутати також погодили внесення до статутного фонду новоствореного підприємства 2 млн грн.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що про ведення мовлення цим радіо мова наразі не йде.

«"Брехунець" належить державі і жодну частоту нам ніхто не дає. Але зараз йдуть розмови в Нацраді, щоби видавати окремі частоти для місцевих мовників і ми зараз спільно з обласною радою будемо працювати, щоб вони взяли те, що їм треба на область, а ми – на місто. Але це ще далека перспектива. Наразі ця ухвала дасть нам можливість врятувати те, що там є, щоб просто не позабирали. І ми просто доповнимо, що це має бути інтерактивний процес», – заявив Андрій Садовий.

Він також уточнив, що керівниця обласного радіо Мирослава Лубкович просить міськраду допомогти врятувати архіви, записи і обладнання, що належать обласному радіо.