Анжела Гуріна відома в Чернівцях активістка і провокаторка

Верховий Суд підтвердив вироку чернівецькій блогерці та учасниці руху скандального Остапа Стахіва «Права людини» Анжелі Гуріній. Її звинувачували у поширенні інформації про переміщення і розташування військових обʼєктів під час стрімів у соцмережах. Суд призначив блогерці 5 років тюрми.

Співробітники СБУ затримали провокаторку Анжелу Гуріну 22 серпня 2023 року. Того ж дня в її будинку правоохоронці провели обшуки. За інформацією слідства, блогерка під час стріму влітку 2023 року озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та, попри застереження військових, виклала відео у відкритий доступ.

«На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити зйомку з міркувань безпеки. Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію та згодом без будь-якого редагування опублікувала відео у ютуб та тікток», – повідомили в Офісі генпрокурора.

У суді Анджела Гуріна своєї провини не визнавала і заявляла, що її дії не були спрямовані на порушення закону. За її словами, під час зйомок на мобільний телефон військову частину вона перед собою на відео не бачила, а військові не показували документи і не представлялися.

Також час розслідування з’ясувалося, що Анжела Гуріна має паспорт громадянки Румунії. Експертиза підтвердила, що документ справжній, а тому вочевидь жінка має подвійне громадянство.

В грудні 2024 року Першотравневий районний суд Чернівців визнав Анджелу Гуріну за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Цей вирок підтвердив апеляційний і Верховний Суд. Постанова набрала чинності й оскаржити її не можна.

Анжела Гуріна – відома в Чернівцях антивакцинаторка та активістка з антиукраїнськими поглядами. Вона активно виступала проти впровадження коронавірусних обмежень та заперечувала пандемію. Буковинка стала відомою після того, як у квітні 2021 року з приміщення власного магазину вигнала двох поліцейських, які прийшли перевіряти дотримання карантинних норм. Гуріній належить магазин жіночого одягу в центрі Чернівців.