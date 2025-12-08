Помідори подешевшали через низький попит

В Україні помітно знизилися гуртові ціни на імпортні помідори, наразі вони коливаються в межах 65-75 гривень за кілограм, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, свідчать дані аналітичної платформи EastFruit.

Як пояснили експерти, попереднє різке зростання цін знизило попит до імпортної продукції серед покупців, що і стало причиною зниження вартості наразі. Водночас на внутрішньому ринку майже немає тепличних помідорів від українських виробників, адже більшість комбінатів уже завершили сезон реалізації чергового обороту продукції.

Виробники та трейдери пояснили падіння цін кількома чинниками:

різким зниженням попиту,

активнішим завезенням імпортних томатів,

а також нестабільною якістю закордонної продукції, яка не завжди відповідає очікуванням споживачів.

Аналітики також зауважили, що наразі імпортні помідори продаються в середньому на 10% дешевше, ніж у цей же період минулого року. Ба більше, не виключено, що ціни можуть просісти ще більше. За словами трейдерів, за нинішніх темпів збуту вони будуть змушені знову знижувати вартість, аби не виникло накопичення товару на складах.

До слова, у січні-жовтні Україна збільшила імпорт помідорів на 4,3% – до 81,82 тисячі тонн, а огірків – одразу на 13,6%, до 109,56 тисячі тонн. Водночас наразі гуртові ціни на тепличні огірки є найвищими щонайменше за останні вісім років.