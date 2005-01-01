«Концерт вітань 2.0»

Як відомо, ТРК «Львів» закрила найпопулярнішу програму львівського телебачення всіх часів «Концерт вітань», яка 40 років поспіль щонеділі тішила мешканців Львівщини. Щоб зменшити біль втрати, ZAXID.NET розробив версію 2.0 культової програми, з якою вона нарешті зможе повноцінно увійти у XXI століття.

Зберігши фірмовий стиль «Концерту вітань», ми зробили серйозний апгрейд. Тепер вам не треба платити, щоб замовити вітання собі чи вашим близьким. До того ж, тепер насолоджуватись улюбленою програмою можна не лише у неділю, а й у будь-який зручний для вас час.

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