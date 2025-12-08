Окупанти облаштували катівню на території аеродрому у Мелітополі

СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора та правоохоронні органи Литви викрили ще одного російського військового, який катував полонених в окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомили у пресслужбі Служби безпеки України та ОГП.

Слідчо-оперативна група України та Литви встановила спільника раніше затриманого старшого матроса військової поліції Збройних сил Росії. Ним виявився громадянин РФ Рабадан Абдулганієв – старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії країни-агресора.

Обидва росіянина причетні до облаштування тюрми на території аеродрому у Мелітополі, де утримували та катували цивільних й військових полонених. Серед жертв злочину – волонтер з Литви, який допомагав Силам оборони на початку повномасштабного вторгнення.

«У катівні полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, душили до непритомності, підвішували за руки, обливали крижаною водою на морозі та били струмом», – йдеться у повідомлення СБУ.

Абдулганієва підозрюють у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки. Наразі Абдулганієв перебуває на тимчасово окупованій території України. Литовські та Українські правоохоронці для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.

Нагадаємо, 31 жовтня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення видала Литві військового російської армії для подальшого кримінального переслідування. Встановлено, що окупант катував литовського волонтера у захопленому Мелітополі. Після видачі воєнного злочинця Литві Вільнюський окружний суд для нього запобіжний захід у вигляді арешту строком на три місяці. Військовому російської армії загрожує довічне ув’язнення.