Марʼяна Беца відповіла представнику Росії, який заявив, що він нібито українець

Постійний представник Росії в ООН Васілій Небензя під час засідання ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй заявив, що він за походженням є українцем. МЗС України відреагувало на раптову заяву російського дипломата. У середу, 25 лютого, українське відомство опублікувало відео з заявою Небензі, на яку відповіла заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца.

У вівторок, 24 лютого, під час засідання радбезу ООН представник Росії Васілій Небензя заявив, що його батьки, а відповідно й він, – українці.

«Якщо формально, я – українець. І у мене таке дивне прізвище. Слов’яни знають, що його важко знайти, навіть в Україні. Воно від запорізьких козаків. Мій батько – щирий українець. Та і мати теж з козаків. Щиріші ніж ви, пані Беца, і ви, пане Мельник. [...] Для нас немає різниці – ми всі одні. Національність у нас спільна, а от віра – різна», – заявив Васілій Небензя.

Далі у своїй промові Небензя звинуватив Україну у тому, що вона нібито перетворила своїх громадян на нацистів, й цього «не зможе зрозуміти ніхто з присутніх у залі». Потім представник Росії сказав, що «це триває вже чотири роки», маючи на увазі повномасштабну війну проти України, й висловив нібито жаль через загибель людей, після чого заявив, що «це триватиме стільки, стільки треба».

Васілій Небензя висловлювався російською. Представниця України Марʼяна Беца відповіла йому англійською, наголосивши, що він повторює кремлівські маніпулятивні наративи, а країни ніколи не були однією нацією.

«Містер Небензя, ви – не українець й не видавайте себе за нього. Ми (Україна, – ред.) з Росією ніколи не були однією нацією й ніколи не будемо. Україна – демократична та вільна європейська держава, а Росія – держава, яка здійснює агресію, терор, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також геноцид. Заяви містера Небензі є яскравим прикладом маніпуляції, дезінформації та російської пропаганди», – наголосила Марʼяна Беца.

Нагадаємо, що 24 лютого Україна ініціювала резолюцію «Підтримка міцного миру в Україні», яку ухвалила Генеральна Асамблея ООН під час засідання. Резолюцію підтримали 107 країн, 12 – проголосували «проти», ще 51 країна – утрималася. Серед країн, що утрималися від голосування, були Сполучені Штати Америки. Перед цим США пропонували вилучити з проєкту документа пункти про територіальну цілісність України та необхідності досягнення справедливого миру.