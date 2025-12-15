На Львівщині відремонтують дорогу, яка покращить сполучення з трьома міжнародними пунктами пропуску на кордоні з Євросоюзом. Грантові кошти виділять за програмою Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027». Про це ввечері 15 грудня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Це найбільший інфраструктурний проєкт програми: понад 20,4 млн євро – загальний бюджет для всіх партнерів, з яких 4,8 млн євро спрямують саме нашій області. За ці кошти виконають поточний середній ремонт понад 18 км дороги Нагірне-Добромиль, що покращить сполучення з пунктами пропуску Шегині-Медика, Нижанковичі-Мальховіце та Смільниця-Кросьценко», – розповів Максим Козицький.

Окрім ремонту доріг, проєкт передбачає обмін досвідом між українськими та польськими дорожніми службами, зокрема щодо зимового утримання доріг та сучасних систем моніторингу дорожньої інфраструктури.

Проєкт реалізують у партнерстві з Підкарпатським регіональним управлінням доріг у Ряшеві, Службою з відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області та ДП «Дороги Прикарпаття».