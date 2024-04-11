У четвер, 11 квітня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про мобілізацію. Про це 11 квітня повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Правки до законопроекту №10449 розгядали всю ніч, після чого приблизно за п'ять хвилин після узгодження, за нього проголосували 283 народні депутати.

Деталі законопроекту обіцяють оприлюднити згодом. Однак наразі відомо, що парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби за рішенням Ставки верхового головнокомандувача. За вилучення демобілізації з законопроекту проголосували 227 парламентарів.

У Міноборони зазначали, що демобілізацію з урядового законопроєкту виключили на тлі побажання від Генштабу ЗСУ, «який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози й ризики, які стають перед державою».

Також раніше в Міноборони перераховували основні пункти законопроекту: мобілізація пропонувалась від 25 до 60 років, з 2025 року у вищих навчальних закладах мають запровадити базову військову підготовку, замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний тощо.