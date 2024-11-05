Заступника керівника харківського благодійного фонду затримали за переправлення ухилянтів

Управління СБУ Львівщини спільно з поліцією затримали заступника керівника харківського благодійного фонду за організацію втечі ухилянтів. 55-річний харків’янин допомагав ухилянтам виїхати за кордон під виглядом волонтерів.

Як повідомили у вівторок, 5 листопада, у СБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, схема для ухилянтів полягала в тому, що дані чоловіків призовного віку вносили до системи «Шлях». Таким чином втікачі мали змогу безперешкодно виїхати за кордон під виглядом волонтерів. Такі послуги коштували від 1 тис. до 7 тис. доларів з особи. Одним із організаторів виявився 55-річний харків’янин, заступник керівника благодійного фонду.

«За ці кошти зловмисники консультували ухилянтів та забезпечували їм перевезення за межі України через пункти пропуску у Львівській та Закарпатській областях», – йдеться в повідомленні СБУ. Правоохоронці задокументували декілька епізодів злочинної діяльності.

Заступнику керівника благодійного фонду повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (за ч.3 ст.332 ККУ). Слідство встановлює інших учасників злочинної схеми.