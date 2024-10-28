Ярослава Гладуна затримали під час одержання грошей

СБУ cпільно з поліцією викрили у Львові керівника благодійного фонду «Живець Черче» Ярослава Гладуна за допомогу призовнику уникнути мобілізації та покинути територію України. Директора фонду затримали на гарячому під час отримання 8100 доларів від ухилянта.

Як розповіли в понеділок, 28 жовтня, в СБУ та поліції Львівщини, 44-річний львів’янин, директор одного з благодійних фондів, гарантував військовозобов’язаному чоловіку втечу за кордон у час війни.

«Використовуючи посаду, фігурант організовував незаконне внесення даних чоловіка призовного віку до систем «Шлях». Після чого втікач мав змогу безперешкодно покинути територію України. Свої послуги зловмисник оцінив у 8100 доларів США», – йдеться в повідомленні СБУ.

Директора фонду затримали одразу після отримання ним грошей

Правоохоронці затримали директора фонду на гарячому під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Йому повідомили підозру за незаконне переправлення осіб через держкордон (ч.3 ст.332 ККУ). Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, за підозрою в переправленні ухилянтів затримали Ярослава Гладуна, директора благодійного фонду «Живець Черче». За даними YouControl, цей благодійний фонд зареєстрований у Львові пів року тому.

Нагадаємо, нещодавно на хабарі за переправлення ухилентів попався 46-річний керівник місцевого благодійного фонду «Опіка майбутнього» Андрій Баховський.