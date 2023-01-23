Патрульний доручив таксисту взяти гроші від львів'янки та передати йому

У Львові на хабарі у кілька тисяч доларів затримали інспектора патрульної поліції. За 3,5 тис. доларів правоохоронець обіцяв допомогти уникнути мобілізації, повідомила прес-служба прокуратури у понеділок, 23 січня.

За даними слідства, 35-річний інспектор поліції обіцяв львів'янці, що допоможе її братові уникнути мобілізації до ЗСУ. Свою допомогу правоохоронець оцінив у 3,5 тис. доларів.

«Він запевняв, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації її братом», – повідомила прокуратура.

За отримання хабара поліцейському загрожує до 8 років тюрми (фото прокуратури)

Як уточнили у ДБР, отримати гроші від львів'янки патрульний доручив таксисту. Проте працівники ДБР зафіксували передачу грошей та вилучили їх. «У помешканні фігуранта відбулися обшуки, під час яких була вилучена незареєстрована зброя для відстрілу гумових куль, а також набої до неї», – додали у прес-службі ДБР.

35-річному інспектору Управління патрульної поліції у Львівській області повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Поліцейському загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.