У декларації за 2019 р. військовослужбовець задокументував майже 2 млн грн.

Начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігора Сорокопуда підозрюють у незаконному збагаченні. Проти нього вже зареєстрували відповідне кримінальне провадження в ЄРДР. Прокурори Спецпрокуратури в сфері оборони Західного регіону розпочали перевірку.

Провадження зареєстровано за інформацією та публікаціями в місцевих та всеукраїнських мас-медіа про чималі статки Ігора Сорокопуда. Зокрема «Військовий кур'єр» повідомляв про те, що згідно з деклараціями військкома, він та його родина є власниками трьох квартир у Чернівцях, будинку в Снятині Івано-Франківської області, земельної ділянки в Поляниці. Крім того, у родині військкома є три авто: сам він є власником джипа Toyota Land Cruiser Prado 2019 року, у його дружини – Audi Q5 2015 року та Volkswagen Golf 2011 року у одного з його дітей.

Стосовно грошей, то у Ігора Сорокопуда є 364 тис. гривень на банківських рахунках, 23 тис. доларів та 12 тис. євро готівкою, а також 3 тис. доларів у банку. Ця інформація взята з декларації полковника, яку він подавав у 2019 році. З початком повномасштабного вторгнення, більшість державних службовців не подають декларації про свій майновий стан, а сам реєстр декларацій закритий, то ж чи змінився майновий стан військовослужбовця, ЗМІ не вдалося з'ясувати.

Однак, прокуратура перевірить Буковинського обласного військкома на предмет незаконного збагачення.«Прокурори Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону в четвер, 27 липня 2023 року, зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення начальником Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередня правова кваліфікація статті 368-5 КК України (незаконне збагачення)», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини справи, перевіряють документацію. Санкція інкримінованої статті військкому Буковини передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.