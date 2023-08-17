Жінку затримали в її кабінеті під час отримання другої частини хабара

Завідувачку аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ) викрили на вимаганні й отриманні хабарів, повідомив у четвер, 17 серпня, Офіс генпрокурора. У повідомленні відсутнє її ім’я, однак за інформацією сайту Льотної академії, аспірантуру очолює Галина Пухальська. Вказаний на сайті номер телефону Пухальської вимкнений.

За інформацією правоохоронців, завідувачка вимагала 23 тис грн хабара від двох мешканців Кіровоградщини. За цю суму обіцяла вирішити питання з успішним складанням іспитів та безперешкодним вступом до аспірантури. Як нагадали в Офісі генпрокурора, навчання у ВНЗ для здобуття вченого ступеня надавало право на відстрочку від мобілізації.

Як сказано в повідомленні, хабар завідувачка отримувала частинами. Її затримали у власному кабінеті після передачі другої частини грошей у сумі 11,5 тис. грн.

Завідувачці вже оголосили підозру в хабарництві. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Як повідомила поліція Кіровоградщини, суд взяв завідувачку аспірантури Льотної академії НАУ під варту.