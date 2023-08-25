Україна переходить на електронний документообіг для проходження ВЛК

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 25 серпня, ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, досі усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця, передавалися на паперах. Це, за словами посадовиці, суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військових.

«Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії», – зазначила Маляр.

Військові, за словами заступниці міністра, вже не будуть «кур'єрами», натомість вони отримають можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Маляр назвала перелік документів, які зможуть надсилати та отримувати в електронній формі військкомати, медзаклади і військові частини:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

«Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення», – додала заступниця міністра оборони.

Зміни у нормативно-правових актах відбуваються в межах роботи міжурядової робочої групи по оптимізації ВЛК, в яку входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів, Збройних сил України та громадської організації «Принцип».

Нагадаємо, навесні Маляр повідомляла, що ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами. Пілотний проект спершу реалізовують у 5 містах.

2 травня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Верховна Рада вдосконалила роботу ВЛК, дозволивши залучати для його проходження цивільні лікарні. Крім того, в міністерстві анонсували роботу над електронним документообігом та запровадженням електронної черги ВЛК