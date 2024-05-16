Новий закон про мобілізацію, який почне діяти 18 травня, стосується, зокрема, і відпусток для військових. Варто зазначити, що деякі з них запровадять з часом, а не відразу з 18 травня. Армія.inform розповідає детальніше, на які відпустки мають право військові.

Основна. Надається тривалістю 30 днів щорічно. Її можуть надавати частинами, але не більше 15 днів за раз. Також в ухваленому законі щодо посилення мобілізації є пункт, що основна безперервна частина такої відпустки має бути не менше ніж 15 днів.

При народженні дитини. Отримати відпустку можна не пізніше, ніж за 3 місяці з дня народження дитини. Її тривалість становить до 14 днів. Вона передбачена на мирний час та час дії особливого періоду, але не воєнного стану. Зараз же в країні діє воєнний стан, тому при народженні дитини відпустку можуть надати за сімейними обставинами і тривалістю до 10 днів.

За знищену техніку. Цей тип відпустки передбачає новий закон про мобілізацію. Вона може тривати не більше 15 днів на рік. Порядок її отримання ще не затверджений Кабміном.

За сімейними обставинами або з інших поважних причин. Не більше 10 днів. Надається за умови, що військовослужбовець зазначить у рапорті обставини для відпустки та надасть відповідні документи, якщо вони є. Виплати при цій відпустці зберігаються. Обмеження по кількості відпусток за сімейними обставинами на рік немає.

Крім цього, військовослужбовець може піти у тривалу відпустку, якщо під час дії воєнного стану не скористався своєю відпусткою повністю або частково. У такому разі невикористані щорічні відпустки можуть об'єднати, але загальна тривалість не може бути довшою за 90 календарних днів.

Використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він рахується окремо й не може перевищувати дві доби в одну сторону.