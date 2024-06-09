У «Резерв+» може зявитися функція електронного скерування на ВЛК

Міністерство оборони України розглядає можливість впровадження у застосунку для оновлення даних військовозобовязаних «Резерв+», функції отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Їх можуть скеровувати громадянам зі статусом «обмежено придатний», розповіла в етері телемарафону заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, яку цитує «Суспільне».

«Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в “Резерв+”», – розповіла вона.

За словами заступниці міністра, таке нововведення покликане розвантажити ТЦК та допомогти уникнути додаткових черг.

Окрім того, вже 18 червня у «Резерв+» з'явиться QR-код, що має прирівняти дані з електронного реєстру «Оберіг» до паперового військового облікового документа. Як стверджують в Міноборони, це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру «Оберіг» щодо себе.

Як інформував ZAXID.NET, згідно з новим законом про мобілізацію усі чоловіки віком 18-60 років до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).