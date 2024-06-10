У квітні Управління капітального будівництва Львівської обласної військової адміністрації уклало договір із ПП «Багенбор» вартістю 965,24 тис. грн на «Будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. Франка,156 у Львові (коригування)». Ще 9,8 млн грн на добудову туристичної бази ПП «Багенбор» отримало від УКБ ЛОВА за договором від жовтня 2023 року. Засновником фірми є працівник УКБ Геннадій Балашов.

Довгобуд на Франка, 156

Вперше про будівництво бази Центру краєзнавства на вул. Франка, 156 у Львові в області заговорили у 2008 році, але не було фінансування – гроші виділялися невеликими частинами, підрядники змінювалися.

Одним із підрядників навіть була фірма, підконтрольна скандальній родині Гринкевичів. У 2015 році вона взялася за роботи за 8,1 млн грн, а з 2019 року правоохоронці розслідували справу про заволодіння бюджетними коштами на цьому будівництві фірмою Гринкевичів «Львівський будівельний холдинг». У 2021 році Галицький районний суд Львова звільнив директора фірми від покарання через строки давності.

З осені 2023 року туристичну базу Центру краєзнавства добудовує ПП «Багенбор», засноване у 2009 році Геннадієм Борисовичем Балашовим. Людина з таким же іменем, прізвищем і по-батькові працює в УКБ ЛОДА.

Великий куш

Геннадій Балашов із Сокаля, за його словами, у 90-ті роки працював у правоохоронних органах. У 2006 році закінчив службу на посаді старшого слідчого, майора міліції Сокальського райвідділу ГУМВС у Львівській області та вийшов на пенсію. Після цього він заснував дві будівельні фірми – «Козацький кіш» і «Багенбор».

Історія фірми «Багенбор» за 2022-2024 роки показує, що підприємство переважно виконувало дрібні підряди для місцевих органів влади, зокрема, займалося відновленням будинків в селі на Херсонщині, готувало державні установи до опалювального сезону, надавало консультації. За даними сервісу YouControl, великий підряд – на понад 4,2 млн грн (тут і тут) – у 2022 році фірма отримала від Центру первинної медико-санітарної допомоги в Червонограді. Ішлося про капітальний ремонт будівель Центру.

У жовтні 2023 року ПП «Багенбор» отримало другий в своїй історії великий підряд – від Управління капітального будівництва ЛОВА. Ідеться про добудову туристичної бази за 10 млн грн.

Додамо, що у 2021 році ПП «Багенбор» також отримувало від УКБ ЛОДА підряди на капітальний ремонт двох сільських амбулаторій, а в 2017 році реконструювало приміщення під ЦНАПи на замовлення ЛОДА. Та суми цих підрядів становили від 0,7 до 1,3 млн грн.

Спочатку сума договору на будівництво туристичної бази Центру краєзнавства становила 10,2 млн грн, 6 з яких ЛОДА мала заплатити у 2023 році, а решту – у 2024 році. Та в січні 2024 року сторони домовились про припинення договору. У ньому ішлося, що ПП «Багенбор» виконало робіт на 9,8 млн грн, а ще понад 400 тис. грн УКБ ЛОДА зекономило.

Водночас людина, яку також звуть Геннадій Борисович Балашов, отримує зарплату в УКБ ЛОДА, що видно з платіжок на сайті Spending.

Зарплатна платіжка Геннадія Балашова (джерело spending)

Зарплатна платіжка Геннадія Балашова (джерело spending)

Окрім того, Галицький районний суд Львова розглядає справу інспектора Геннадія Балашова, обвинуваченого у службовому недбальстві, а потерпілою стороною у кримінальному провадженні від 2020 року є УКБ ЛОВА.

Чи могло управління укладати договір із фірмою свого працівника, хоч і недбалого? Про те, що це один і той же Геннадій Балашов свідчать дані із декларації про доходи його дружини Богдани Балашової, яка до 2018 року працювала у Сокальському відділенні пенсійного фонду. У графі доходи жінка також вказала доходи свого чоловіка, який отримував зарплату за основним місцем роботи – в УКБ ЛОДА – і водночас був власником ПП «Багенбор».

Частина з декларації Богдани Балашової (джерело - НАЗК)

Частина з декларації Богдани Балашової (джерело - НАЗК)

Щоправда, у лютому 2022 року Геннадій Балашов вийшов із засновників ПП «Багенбор» і зробив засновницею свою дружину.

Хронологія змін у компанії Багенбор (джерело YouControl)

А у вересні 2023 року – за місяць до підписання договору з УКБ ЛОДА на 10 млн грн – засновником підприємства і його власником вже значився Руслан Гоневич із села Жвирка, який раніше був лише директором фірми.

Хронологія змін у компанії Багенбор (джерело YouControl)

Тож, формально УКБ ЛОДА не підписувало договір з фірмою свого працівника (принаймні, що стосується договорів на будівництво туристичної бази).

На прохання ZAXID.NET прокоментувати ситуацію із будівництвом туристичної бази Центру краєзнавства та розповісти про фірму, що виконує роботи, у пресслужбі ЛОВА сказали надіслати офіційний запит. Про відповідь на цей запит ZAXID.NET поінформує окремо.