Турбазу «Карпати» біля Сколе перебудують у центр підготовки населення до національного спротиву

Реконструкцію колиб туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка поблизу Сколе за майже 59 млн грн здійснюватиме львівська фірма «Елітбудпро», яка виявилася єдиним учасником тендеру. Компанія пов’язана зі скандальним забудовником «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД», щодо якої триває розслідування за несплату податків в особливо великих розмірах. «Елітбудпро» запропонувала виконати роботи за ціною на 167 тис. грн меншою від оголошеної очікуваної вартості – 58,8 млн грн. Тендер на реконструкцію бази у центр підготовки населення до національного спротиву Львівська облрада оголосила на початку травня, хоча роботи там почали ще майже два місяці раніше – на початку березня.

ТОВ «Елітбудпро» виявилося єдиним учасником тендеру на реконструкцію колиб туристичної бази «Карпати» біля Сколе, який був оголошений комунальним підприємством Львівської облради «Технічний нагляд». Очікувана вартість робіт становила 58,9 млн грн, а ТОВ «Елібудпро» перемогло з пропозицією близько 58,8 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, будівельна фірма зареєстрована у 2021 році під назвою ТОВ «Партнер ОПТ», власницею якої була мешканка Івано-Франківська Вікторія Мельникова.

У березні цього року змінилася назва компанії, її власники та місце реєстрації. Власниками фірми під новою назвою ТОВ «Елітбудпро» стали мешканець Одещини Олександр Жук та мешканець села Чижиків Львівського району Володимир Касперський. Тоді ж фірму перереєстрували зі Львова у село Чижиків. Розмір статутного капіталу становить 232 тис. грн.

Що цікаво, ТОВ «Елітбудпро» фігурує у кримінальному провадженні про несплату податків в особливо великих розмірах, відкритому БЕБ Львівщини у листопаді 2024 року щодо «Будівельної фірми “Жовква” ЛТД». Справа стосується ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі понад 8 млн грн.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, як ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» освоює гроші держбюджету та міжнародних партнерів. За два місяці 2025 року вона вже встигла укласти договорів на майже 423 млн грн, а в 2024 році уклала на 546 млн грн, з яких майже 150 млн грн профінансує Європейський інвестиційний банк.

Відповідно до ухвали суду, у квітні цього року детективи БЕБ провели обшуки у офісах «Будівельної фірми “Жовква” ЛТД» на вул. Кульпарківській у Львові та в гаражному приміщенні, вилучили документи, робочі комп`ютери та мобільні телефони, а також гроші. За даними слідства, упродовж 2023-2024 років посадовці «Будівельної фірми “Жовква” ЛТД» занизили ПДВ в сумі 31 млн грн, а також податок на прибуток в сумі майже 28 млн грн. Під час обшуків було вилучено печатки низки пов’язаних між собою будівельних фірм, у тому числі печатку ТОВ «Елітбудпро». Суд наклав арешт на вилучене майно.

Нагадаємо, дитячу туристичну базу «Карпати» біля Сколе перебудують у центр підготовки цивільного населення до національного спротиву. Проєкт реконструкції передбачає знесення дерев’яних будиночків та цегляних споруд та будівництво 22 модульних будинків, влаштування опалення, вентиляції, пожежної сигналізації, водопостачання, водовідведення тощо. Роботи на території бази почали на початку березня цього року, майже за два місяці до оголошення тендеру на пошук підрядника.