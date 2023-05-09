Львівська область є лідером за розвитком сімейного фермерства в Україні

З початку 2023 року до 1 травня на Львівщині запрацювали 26 сімейних фермерських господарств – це майже третина від кількості таких ферм на кінець минулого року, повідомляє департамент агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації.

У сімейні ферми переважно трансформуються особисті селянські господарства. У 2019 році на Львівщині було лише дві сімейні ферми, у 2020 – вже 25, у 2021 – 58, а на кінець 2022 року – 101.

Спеціалізація зареєстрованих сімейних ферм така:

Розведення великої рогатої худоби молочних порід (38%);

Вирощування зернових (33%);

Вирощування овочів (11%);

Змішане сільське господарство (8%);

Вирощування ягід, інше (по 5%).

У департаменті агропромислового розвитку ЛОВА зазначають, що ще до повномасштабного вторгнення на державному рівні було впроваджене відшкодування ЄСВ для сімейних ферм, а під час повномасштабного вторгнення сімейні фермерські господарства Львівщини мали можливість отримати подвійну дотацію на наявне поголів'я корів через Комплексну програму підтримки сільгоспвиробників області.

«Програми фінансової підтримки залишаються головним стимулом для реєстрації нових сімейних ферм та нарощування поголів’я корів в комерційному секторі. Сподіваємось, цей тренд буде укріплюватись з року в рік, і зрештою ми зможемо вирішити головну проблему молочної галузі регіону – збільшення пропозиції комерційних партій молока вищого ґатунку та ґатунку екстра», – говорить директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.

У межах Комплексної програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників Львівської області у 2023 році передбачено 9 млн грн на надання дотацій за приріст поголів’я у діючих та новостворених мікро- та малих аграрних підприємствах. Загальний бюджет програми – 34,2 млн грн.