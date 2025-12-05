Існує кілька недорогих та дієвих способів утеплення, які дозволять зберегти тепло всередині та зберегти комфортні умови для птиці

Зимові морози – не вирок, якщо до холодів підгодувати курник правильно. Існує кілька недорогих та дієвих способів утеплення, які дозволять зберегти тепло всередині та зберегти комфортні умови для птиці. УНІАН розповідає про них детальніше.

Чим утеплити курник на зиму зсередини?

Якщо ви обмежені у бюджеті, то почати потрібно спочатку з підлоги, якою ходитиме птах: якщо вона буде холодною, то кури почнуть хворіти. Як підстилку можна використовувати мох, сухий торф або солому. Мох і торф добре вбирають вологу та абсорбують послід. Також таке покриття може запобігти дерматиту. З настання весни торф із мохом стануть гарним добривом.

А солома чудово тримає тепло та дуже м’яка. Однак вона швидко сідає і може втратити утеплювальні властивості. Для ефективного застосування шар має бути від 20 сантиметрів. Але яке покриття ви б не вибрали, треба стежити за тим, щоб воно залишалося сухим.

Стіни у курнику також потрібно утеплити, і насамперед варто почати з усування щілин. Найпростіше це робити за допомогою клоччя. А утеплити стіни можна за допомогою пінопласту чи мінеральної вати. За допомогою брусків чи саморізів або цвяхів потрібно зробити обрешітку, в яку ви будете вставляти утеплювач. Зверху потрібно закріпити поліетиленову плівку для гідроізоляції, а потім накрити це покриття чимось, щоб кури не змогли пошкодити утеплювач.

Стелю можна утеплити за тим самим методом, що й стіни. Однак важливо не перекривати вентиляційний отвір. Він необхідний для циркуляції повітря та виходу аміачного запаху.

Чим утеплити курник на зиму зовні?

Якщо ваш бюджет дозволяє, то додатково можна зайнятися і зовнішнім покриттям. Для цього, як і для стін, беруть мінеральну вату або пінопласт і накривають фанерою або дошками для захисту.

Щоб це зробити потрібно очистити стіни та обробити їх антисептиком, прикріпити утеплювач, закрити його вологозахисною плівкою та обшити фанерою або дошками, щоб захистити від мишей.