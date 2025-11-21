Без води птах може втратити апетит, гірше нести яйця та навіть може загинути

Для нормального існування кожного живого організму необхідна вода. І для домашніх курей теж. Без води птах може втратити апетит, гірше нести яйця та навіть може загинути. УНІАН розповідає, скільки води потрібно давати курці на день.

Скільки води давати курям на день?

На перший погляд здається, що домашня птиця п’є не дуже багато води. Проте фахівці стверджують, що доросла курка протягом дня повинна випивати 0,5 літра води.

Однак варто враховувати й додаткові чинники. Наприклад, у спекотні дні кури випиватимуть більше, і вода повинна бути прохолодною.

Важливо й стежити за тим, щоб у них у поїлках постійно була чиста та свіжа вода, і намагайтеся їх промивати щодня.

Як давати воду курям взимку?

Взимку трохи змінюється спосіб догляду за курми. І з настанням холодів їм варто давати теплу воду. Також важливо не допускати її замерзання. Для цього ви можете використовувати поїлки з підігрівом або встановлювати їх у теплих куточках курника. Намагайтеся також не допускати падіння температури в сараї нижче 5°C.

У воду також можна додати спеціальні премікси з мінералами, але не можна додавати цукор або сіль, адже це може нашкодити ниркам птахів.