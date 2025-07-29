На заводі вже працевлаштовано 26 людей

У Великоберезовицькій громаді неподалік Тернополя відкрили завод з виробництва овочевих консервів «Бабусі Марусі». Підприємство входить до холдингу «Агропродсервіс», який належить сім’ї народного депутата Івана Чайківського. Завод спеціалізується на виробництві овочевих консервів, солінь, а також напівфабрикатів із вакуумованих овочів.

Офіційне відкриття підприємства відбулося 25 липня, повідомили в на сторінці в фейсбуці Великоберезовицької громади. Завод розташований на території індустріального парку «Західноукраїнський промисловий хаб» у селі Острів. Наразі тут працевлаштовано 26 людей. У планах – розширити штат до 50 співробітників, серед яких має бути щонайменше 10 фахівців із високою кваліфікацією.

Основною спеціалізацією заводу є виробництво овочевих консервів, солінь, а також напівфабрикатів із вакуумованих овочів. У підприємстві відзначають, що поява заводу має сприяти створенню нових робочих місць для мешканців громади, збільшенню надходжень до місцевого бюджету та підвищенню інвестиційної привабливості території. У майбутньому на заводі встановлять сучасні автоматизовані системи для виготовлення закруток. Наразі продукцію можна придбати в місцевих магазинах, однак керівництво підприємства розглядає можливість вийти з українською консервацією на міжнародні ринки.

Додамо, що агрохолдингом «Агропродсервіс» володіє сім’я народного депутата Івана Чайківського. Він заснував приватне агропромислове підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію «Агропродсервіс», а в 2022 році під контролем корпорації відкрили індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий ХАБ».

Додамо, що свою політичну кар’єру Іван Чайківський починав з «Партії регіонів». У 2010-2014 роках його обрали депутатом Тернопільської районної ради від цієї партії, очолював однойменну фракцію в районній раді. У 2016-2018 роках був головою Тернопільської обласної організації Аграрної партії України, а в 2019 році вперше обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання як самовисуванець. У Верховній раді він є секретарем Комітету з питань аграрної та земельної політики, членом депутатської групи «За майбутнє».