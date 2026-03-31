Зеленський та Нетаньягу не спілкувались останні два роки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відвідав Ізраїль під час поїздки країнами Близького Сходу, оскільки від Єрусалима не надходило запитів про допомогу. Про це він сказав в інтерв’ю порталу Axios в понеділок, 30 березня.

За його словами, після початку ізраїльсько-американської війни проти Ірану низка держав зверталася до України по допомогу в протидії ударним безпілотникам, однак Ізраїль такого запиту не робив.

Він також зазначив, що вже близько двох років не спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, підкресливши, що «вирішувати, чи хоче співпрацювати з Україною, має сам Ізраїль».

На запитання, чи підтримує Нетаньягу російського диктатора Владіміра Путіна, Зеленський відповів, що не знає.

«Мені здається, що Нетаньягу завжди прагне балансувати між Росією та Україною, навіть коли Росія допомагає Ірану. Він прем’єр-міністр своєї країни, і йому належить вирішувати, що робити», – ідеться в повідомленні.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що Україна та Ізраїль мають взаємний потенціал для співпраці.

«У нас великий дефіцит засобів протиповітряної оборони. Але у нас є те, чого немає в Ізраїлю, і ми готові до цього діалогу», – додав він.

Нагадаємо, 9 березня Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід вирушили українські експерти, які допоможуть країнам Перської затоки збивати іранські дрони.

Уже 17 березня президент повідомив про 201 українського експерта, який перебуває на Близькому Сході та допомагає партнерам боротися з дроновими атаками.