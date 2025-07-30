На верхівці стели лелеки звили гніздо

Тараканівська сільська рада на Рівненщині вирішила відкласти демонтаж радянського пам’ятника на осінь, оскільки на його верхівці лелеки змостили гніздо. Відповідь сільради щодо демонтажу пам’ятника в середу, 30 липня, опублікувала спільнота «Деколонізація Україна».

Йдеться про стелу в селі Плоска, що входить до Тараканівської громади, на якій зображені солдати радянської армії та макет радянського ордену із серпом і молотом. Активісти проєкту «Деколонізація Україна» звернулися до обласного контактного центру з питанням демонтажу цього пам’ятника в межах виконання закону про декомунізацію.

У відповідь на запит активістів Тараканівська сільська голова Наталія Сорочинська пояснила, що поки що демонтувати пам’ятник не можливо, оскільки на верхівці стели звили гніздо лелеки.

«Роботи з демонтажу будуть проведені восени, коли лелеки полетять у вирій», – йдеться у відповіді Тараканівської сільської ради.

Зазвичай лелеки відлітають у вирій наприкінці літа – на початку осені. Прикметно, що на стелі досі є напис: «Слава воїнам-землякам, які віддали своє життя та радянську Батьківщину». Однак букви у слові «радянську» демонтовані.

Додамо, що закон про декомунізацію в Україні ухвалили ще у 2015 році. Він передбачає демонтаж радянських тоталітарних символів та перейменування населених пунктів і вулиць, названих на честь радянських діячів.