У вівторок, 27 травня, на Пагорбі слави на вул. Пасічній, 50 у Львові демонтували останню стелу, що слугувала вхідною брамою на радянський меморіал. Брама виконана у вигляді двох пілонів із червоного пісковика, що ззовні нагадували спущені знамена. Деякі елементи відправлять на зберігання у музей Територія Терору. Раніше дослідники меморіально-пошукового центру «Доля» ексгумували тіла радянських військових. Їх перепоховають на Голосківському кладовищі.

Відео Євгена Бойка