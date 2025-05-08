Роботи на Пагорбі Слави у Львові розпочали 23 квітня

Дослідники меморіально-пошукового центру «Доля» ексгумували на Пагорбі Слави, що на вулиці Пасічній, 50 тіл. Рештки радянського полковника лежали обличчям донизу, а в одному з поховань лежали два тіла замість одного. Керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко у блозі для ZAXID.NET розповів, що це показує справжнє ставлення окупаційної радянської влади до своїх військових.

«У перші ж дні робіт в одному з гробів було виявлено два тіла замість одного. А самі поховання першої лінії розміщені перпендикулярно до пам’ятників (плит), встановлених над ними. Одне з тіл у формі радянського полковника поклали до гробу обличчям вниз. Пояснити це відсутністю елементарного знання математики чи геометрії у комуністів складно. Це також щось більше, ніж недбалість: це схоже на свідому зневагу більшовиків до пам’яті тих, хто за їхню владу віддавав своє життя», – написав Євген Бойко.

Він додав, що недбалість під час поховань радянських військових не є випадковою. Дослідники у Львові та області вже бачили подібне. Наприклад, у Мостиськах замість 56 тіл у братській могилі було шість. За документами, у Пустомитах у братській могилі мало бути 111 тіл, але знайшли п'ять. Однак у Підбужжі тіл виявилося більше, ніж у списках.

«Станом на сьогодні (на Пагорбі Слави) ексгумували 50 тіл. Складно сказати, скільки часу все триватиме, бо вже з перших днів маємо "сюрпризи", які щонайменше можуть ускладнити роботу з ідентифікації. Якщо все піде за планом, до кінця літа мали би впоратись. Важливо не лише "виконати роботи", бо попри все ми розуміємо, що йдеться про повагу не лише до залишків померлих, ким би вони не були, але й про почуття живих – родичів похованих», – розповів Євген Бойко.

Він зазначив, що міська рада разом з громадою вирішуватиме, що буде на місці Пагорба Слави. Всі знайдені рештки планують перепоховати на Голосківському цвинтарі.

Нагадаємо, що роботи з дослідження на території Пагорба Слави розпочалися 23 квітня. Йдеться про демонтаж могильних плит, який 1 травня провели на 80% й розпочали ексгумацію. Євген Бойко повідомив, що частину демонтованих елементів з Пагорба Слави передадуть в музей «Територія терору». Територію, де тривають роботи, охороняє «Муніципальна варта».

На місці, де розташований Пагорб Слави, у 1914–1915 роках ховали солдатів російської армії, що загинули у Першій світовій війні. У міжвоєнний період поховання перенесли. СРСР почав будувати Пагорб Слави у 1945-1950 роках й перепоховувати сюди червоноармійців, радянських партизанів та агентів НКВС.

Загалом на Пагорбі Слави є 28 могил «героїв Радянського Союзу», 226 індивідуальних могил та чотири братські. Найвідомішими похованнями є могили агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна. Рештки агента Кузнєцова двічі намагалися викрасти невідомі.

Раніше центр «Доля» провів ексгумацію на території поля почесних поховань Личаківського кладовища й знайшов рештки 1804 людей. Більшість з них були членами НКВС, які воювали проти УПА.